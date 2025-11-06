EE. UU. prueba un misil balístico intercontinental y prende las alarmas: "La paz mediante la fuerza"

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó una foto en sus redes sociales de la prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, que es el único misil nuclear estratégico terrestre operativo de ese país. La prueba se anunció luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicara que considera iniciar pruebas nucleares tras más de dos décadas de pausarlas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado fue lanzado durante una prueba operativa a la 1:35 a. m. (hora del Pacífico) del 5 de noviembre de 2025 en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California", indicó el departamento de Guerra en su cuenta de X. Añadió que "bajo el mandato" de Donald Trump y del secretario de ese Departamento, Pete Hegseth, "logramos la paz mediante la fuerza".

Según la página web del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el misil Minuteman III "constituye uno de los componentes de la tríada de disuasión nuclear, que también incluye bombarderos de la Fuerza Aérea y misiles lanzados desde submarinos de la Armada. Las fuerzas nucleares estadounidenses se mantienen en alerta permanente, garantizando una respuesta rápida en caso de un ataque nuclear".



Además, es capaz de alcanzar objetivos a más de 9600 kilómetros de distancia. "El lanzamiento de un Minuteman III dura aproximadamente 60 segundos. Cuando el equipo de lanzamiento recibe un mensaje válido de 'acción de emergencia', sigue pasos específicos y bien practicados para garantizar la precisión de sus acciones. Si es necesario, se envían códigos ultrasecretos a los misiles para permitir su lanzamiento contra objetivos predeterminados", añadió el sitio web.



La tripulación de lanzamiento de estos misiles está compuesta por dos oficiales. Estos equipos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, altamente entrenados, se mantienen en alerta permanente en instalaciones de lanzamiento subterráneas a gran profundidad. "Cada equipo controla 10 misiles ampliamente dispersos. Los escuadrones de misiles constan de 50 misiles. Las tripulaciones del Minuteman III solo pueden lanzar misiles mediante órdenes autenticadas del Presidente de los Estados Unidos, utilizando códigos y procedimientos complejos y seguros", indicó el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de ese país.



Rusia está considerando retomar los ensayos nucleares

Putin declaró este miércoles que podría reanudar las pruebas nucleares si Estados Unidos decide hacer lo mismo, en respuesta a las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien ordenó al Pentágono "comenzar a probar" las armas nucleares estadounidenses.

Publicidad

Durante una reunión de su Consejo de Seguridad, Putin encargó a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles "hacer todo lo necesario para recopilar información adicional sobre este asunto (...) y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de trabajos preparatorios para pruebas nucleares", según declaraciones transmitidas por televisión.

Putin calificó de "cuestión seria" las declaraciones de Trump, quien aseguró que su país llevaría a cabo pruebas ya que "otros países lo hacen", sin aclarar si se refería a realizar explosiones nucleares, algo que no se ha llevado a cabo en Estados Unidos desde 1992.

Publicidad

Recordó, además, que al intervenir en 2023 ante la Asamblea Federal aseguró que "si Estados Unidos o cualquier otro Estado participante en el correspondiente acuerdo realizan tales pruebas, entonces Rusia también tendrá que dar los pasos adecuados de respuesta".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

