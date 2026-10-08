En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CASO BLANCA PARDO
MARICARMEN ABASCAL
ESTATUTO ANTITERRORISTA
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La Crew-12 amerizó en la Tierra: así se encuentra la tripulación tras 237 días en el espacio
EN VIVO

La Crew-12 amerizó en la Tierra: así se encuentra la tripulación tras 237 días en el espacio

Se estima que el viaje de regreso de los astronautas a nuestro planeta duré 27 horas, amerizando antes del mediodía del jueves.

Por: María Paula González
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Thumbnail

La cápsula de la misión Crew-12 de la NASA comenzó este miércoles el viaje de regreso a la Tierra con sus cuatro tripulantes a bordo, entre ellos la astronauta francesa Sophie Adenot, tras casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Además de Adenot, que se convirtió en agosto en la primera mujer francesa en protagonizar una caminata espacial, también viajan en la cápsula los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, y el cosmonauta Andrey Fedyaev (de la agencia rusa Roscosmos).

Así avanza el regreso a la Tierra de la misión Crew-12

10:31 a. m. (hora Colombia) Empieza el amerizaje

Luego de un viaje de 27 horas, la cápsula de la misión Crew-12 amerizó en California.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

7:05 a. m. (hora Colombia) Inicia el viaje de regreso

La nave Dragon se desacopló del laboratorio orbital a las 8:05 hora de la costa este de Estados Unidos (12:05 GMT) y está previsto que americe hacia las 11:34 del jueves (15:34 GMT) frente a la costa de California, en el océano Pacífico.

Publicidad

Últimas Noticias

maduro cilia flores.jpg
MUNDO

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspiración para cometer torturas

Anne Carson
MUNDO

¿Quién es la escritora Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026? Estas son sus obras principales

¿Qué se sabe sobre la misión Crew-12?

Los cuatro miembros de la misión llegaron a la Estación Espacial Internacional el 14 de febrero en reemplazo de la Crew-11, que se vio obligada a volver a la Tierra antes de tiempo por los problemas de salud de su comandante, Mike Fincke, lo que dio lugar a la primera evacuación médica en la historia del laboratorio.

Desde esa fecha, los integrantes de la Crew-12 realizaron experimentos y labores de mantenimiento, además de varias caminatas espaciales.

La más sonada de todas ellas tuvo lugar el 18 de agosto y estuvo protagonizada por Adenot y el astronauta de la NASA Anil Menon. Fue la primera salida al exterior de las tres caminatas que la francesa protagonizó en menos de un mes con el fin de instalar una antena destinada a mejorar la comunicación con nuestro planeta.

Publicidad

Adenot también es la segunda francesa que viaja al espacio, tras Claudie Haigneré en 1996. A los cuatro astronautas de la Crew-12 les sustituyen los miembros de la Crew-13, que se acopló al laboratorio el pasado 1 de octubre en el marco de las misiones de rotación de personal de la NASA y SpaceX.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

*con información de EFE

Relacionados

Nasa

Publicidad

Publicidad

Publicidad