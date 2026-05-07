Con un machete en la cabeza, hombre sobrevivió tras esperar más de 10 horas por atención médica

Un impactante caso ocurrido en India ha generado conmoción en redes sociales y medios internacionales luego de que un hombre permaneciera durante varias horas consciente con un machete incrustado en la cabeza mientras esperaba atención médica en un hospital público de Bombay.



La víctima fue identificada como Rohit Pawar, un hombre de 27 años que llegó al Hospital Municipal Lokmanya Tilak Sion durante la madrugada del pasado 2 de mayo tras haber sido atacado en medio de un altercado ocurrido en la zona de Mankhurd, en Bombay.

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Las imágenes del caso comenzaron a viralizarse luego de que circulara un video en el que se observa al joven de pie dentro del centro médico mientras tenía incrustada en el cráneo el arma cortopunzante utilizada comúnmente en India para abrir cocos o despejar maleza, conocida como koita.

Lo que más sorprendió a testigos y personal médico fue que, pese a la gravedad de la herida, Pawar permanecía consciente, utilizaba su teléfono celular y fumaba un cigarrillo electrónico mientras esperaba ser atendido.



De acuerdo con reportes divulgados por medios locales e internacionales, el machete ingresó por el lado izquierdo del cráneo y penetró cerca de una pulgada y media en el cerebro del joven, equivalente a aproximadamente cuatro centímetros.



Tras los exámenes radiológicos, el equipo médico determinó la complejidad de la lesión y trasladó de inmediato al paciente a la unidad de cuidados intensivos de trauma.

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La cirugía estuvo a cargo del Departamento de Neurocirugía del Hospital Sion, liderado por el doctor Batuk Diyora y la anestesióloga Shweta Mamre.

Según el reporte divulgado por el medio NDTV, la intervención fue exitosa y el estado de salud del paciente actualmente es estable. Las autoridades médicas informaron además que el hombre no presentó secuelas neurológicas tras la intervención quirúrgica.



¿Cómo sucedió el ataque?

Según los reportes conocidos hasta ahora, Rohit Pawar fue atacado por tres personas durante un altercado ocurrido hacia las 10:30 de la noche en inmediaciones de una pollería en Bombay.

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Las circunstancias exactas que desencadenaron la agresión aún son materia de investigación, aunque medios locales señalaron que la discusión escaló hasta convertirse en un ataque grupal.

En medio de la confrontación, uno de los agresores lanzó un machetazo con tal fuerza que la hoja quedó incrustada en la cabeza de la víctima.

Las autoridades informaron que los responsables serían menores de edad y que ya fueron detenidos. Debido a su condición, fueron enviados a un centro de reclutamiento infantil mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, el padre del joven, Nagnath Pawar, relató cómo ocurrieron los hechos y pidió acciones severas contra los responsables del ataque. “Él estaba en casa, me dijo ‘Papá, voy a comprar medicinas’ y salió hacia la farmacia. De repente, alguien lo atacó por la espalda”, relató.

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El hombre explicó que recibió una llamada informándole que su hijo había sido herido y trasladado al hospital. “Le dieron unos 7 u 8 puntos tras la cirugía para retirar el machete. Le pido humildemente al gobierno que se tomen medidas severas. Hoy fue mi hijo, mañana no debe pasarle a nadie más”, expresó.

También pidió que los responsables no obtengan beneficios judiciales. “Los culpables no deberían obtener libertad bajo fianza. Queremos que el estado actúe”, agregó.



Familia denunció demora en la atención

Aunque la cirugía logró salvarle la vida al joven, sus familiares cuestionaron el tiempo que transcurrió antes de que pudiera ingresar al quirófano.

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El hermano de Rohit Pawar aseguró que el arma permaneció incrustada en la cabeza de la víctima durante cerca de ocho o diez horas antes de ser retirada.

“La operación se realizó alrededor de las 8 de la mañana. Esto significa que el cuchillo estuvo clavado en su cabeza durante casi 8 o 10 horas”, afirmó en declaraciones citadas por medios locales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co