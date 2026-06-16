Trump no está “satisfecho” con ataques de Israel a Líbano y sugiere que Siria se encargue de Hezbolá

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sea "más responsable" en sus acciones respecto al Líbano y dijo no estar "contento" con la forma en que ha actuado en ese país.
"No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbolá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin, y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán", dijo en un encuentro bilateral con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. (Lea también: ¿Qué se sabe del acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán tras casi cuatro meses de conflicto?)
"Israel está luchando contra Hezbolá desde hace demasiado tiempo, están muriendo demasiadas personas, y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hezbolá", señaló al margen de la cumbre del G7 en la localidad de Évian, a unos cincuenta kilómetros de la frontera con Suiza.
El presidente estadounidense aseguró que el acuerdo de paz con Irán, que se espera sea formalizado a finales de esta semana en Ginebra, perdurará incluso teniendo en cuenta posibles acciones futuras de Israel.
¿Cuál sería el papel de Siria, según Trump?
Trump dijo "no estar enfadado" con el primer ministro israelí, pero si le afeó acciones como lanzar ataques contra el Líbano en plena negociación con Irán por el acuerdo de paz.
"Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente", destacó Trump, quien dijo haber sugerido a Netanyahu que sea Siria quien "se ocupe" de Hezbolá “y, siendo sinceros, creo que lo harán mejor" los sirios.
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"Creo que Siria ha logrado unir ese país de forma asombrosamente rápida. Es muy capaz y ha sido muy bueno conmigo. Ha protegido todo lo que le he pedido. Lo ha hecho, y si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria hará el trabajo", sostuvo.
El mandatario norteamericano aseguró también que sin Estados Unidos no existiría Israel: "Habría sido destruido hace mucho tiempo si no me hubiera involucrado", aseveró.
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Israel y Hezbolá, un partido-milicia libanés patrocinado por Teherán, libran desde el 2 de marzo una nueva guerra, en el contexto de la contienda desatada a fines de marzo por Estados Unidos y el Estado hebreo con su ataque conjunto a Irán.
Trump ya dijo en una entrevista el 7 de junio con NBC que el presidente sirio estaba dispuesto a ayudar a debilitar a Hezbolá. Según fuentes diplomáticas, Siria se ha visto presionada en este sentido desde que el 2 de marzo se reabrió el frente entre Israel y Hezbolá.
Desde su llegada al poder, Sharaa se ha esforzado en sacar a Siria del eje iraní, del que formaba parte el régimen de Al Asad, perteneciente este a la comunidad alauita, una rama del islam chiita.
El rumor de intervención siria en Líbano fue tan persistente últimamente que el propio dirigente sirio tuvo que desmentirlo en una reunión reciente con más de 70 notables de la provincia de Damasco que lo visitaron en el palacio presidencial, según indicaron el pasado viernes a AFP dos asistentes a ese encuentro.
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El presidente sirio Hafez al Asad, padre de Bashar, intervino en Líbano en plena guerra civil en 1976 y sus tropas permanecieron en el país del cedro durante 30 años, hasta que fueron obligadas a retirarse en 2005.
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP