Condenan a empleado de guardería por abusar a niños y grabar videos

Un exempleado de una guardería en el norte de Londres fue condenado a 18 años de prisión por abusar de manera "perversa" de niños de corta edad a su cargo mientras trabajó en ese establecimiento. (Lea también: Gisèle Pelicot, abusada por su esposo y más hombres, busca dejar de ser una víctima con su libro)

Vicent Chan, de 45 años, recibió la sentencia tras comparecer ante el Tribunal de la Corona de Wood Green, al norte de la capital británica, tras haber admitido previamente ser culpable de 56 cargos, entre ellos agresión sexual con penetración, agresión sexual con tocamientos y creación de imágenes indecentes.

El juez de distrito John Dodd decretó 18 años de cárcel para Chan por un catálogo de abusos "completamente malvado, perverso y depravado" que duraron 15 años. Deberá pasar al menos dos tercios de su sentencia entre rejas y ocho años adicionales en libertad condicional.



El pedófilo, nacido en el Reino Unido y de ascendencia china, llegó a filmar a niños menores de dos años y a realizarles tocamientos sexuales mientras dormían en la guardería Bright Horizons, ubicada en el barrio londinense de West Hampstead, que ha sido cerrada tras este caso.



Chan, cuyos delitos se remontan a 2011, trabajó siete años en la guardería londinense, hasta ser suspendido en 2024, cuando salieron a la luz sus crímenes.

El condenado fue arrestado en junio de 2024 tras la denuncia de un empleado de la guardería, sorprendido al descubrir que había filmado a niños en situaciones degradantes, "llorando, orinándose encima", para hacer montajes.



Las otras confesiones del pedófilo

Una investigación paralela de la Policía Metropolitana de Londres (Met) reveló que Chan había tomado videos por debajo de las faldas de alumnas en clase cuando trabajaba como asistente en otro colegio de la capital británica.

También confesó haber espiado a niñas y mujeres mientras se desnudaban en sus habitaciones y en el baño; haber asaltado sexualmente a una mujer mientras dormía y acumular un catálogo de 26.000 imágenes indecentes de niños en internet, incluidos videos de violaciones.



"La peor pesadilla de cualquier padre"

El magistrado aseguró que los delitos tempranos de Chan, más enfocados en miradas y grabaciones, escalaron al empezar a trabajar en la guardería en 2017 y pasaron a ser más premeditados para evitar ser descubierto.

"Su conducta fue absolutamente malvada, perversa y depravada. Se convirtió en un depredador sexual, alguien que ha perdido todo sentido de la moral", declaró el juez al dictar sentencia. El tribunal lo describió como "la peor pesadilla de cualquier padre".

Los padres de las víctimas menores, que asistieron al juicio, han iniciado acciones legales contra Bright Horizons y han pedido que se procese a la propia guardería.

"Creemos que sus errores en materia de protección crearon el terreno perfecto para un depredador. Chan no era un lobo solitario (...) y fue capaz de operar durante años en un lugar de trabajo donde las medidas de seguridad fallaron, fueron minimizadas o ignoradas", dijeron en un comunicado a través de su bufete de abogados, Leigh Day.

La condena llega cuando el gobierno considera implantar la obligatoriedad de cámaras de vigilancia (CCTV) en las guarderías, tras una serie de casos similares.

