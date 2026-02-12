En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
SICARIATO GIMNASIO
NIÑA DETENIDA POR ICE
GENERAL URREGO
LUIS DÍAZ

Mundo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Gobierno de Trump anuncia fin del despliegue masivo de agentes migratorios en Minesota, EE. UU.

Gobierno de Trump anuncia fin del despliegue masivo de agentes migratorios en Minesota, EE. UU.

Así lo anunció el 'zar' de la frontera del presidente de Estados Unidos, Tom Homan, quien afirmó que la campaña "ha dado los resultados satisfactorios". Dos personas murieron a manos de agentes de inmigración.

Por: EFE
Actualizado: 12 de feb, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Agentes de inmigración en Estados Unidos.
Agentes de inmigración en Estados Unidos.
AFP

El 'zar' de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció este jueves el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minesota, en el que dos estadounidenses perdieron la vida a manos de efectivos. "Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Surge en una rueda de prensa en Mineápolis. Según el zar, la campaña "ha dado los resultados satisfactorios" que el Gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación".

"Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minesota ya no es un estado santuario para los delincuentes", dijo Homan.

Desde que Trump ordenó reforzar la presencia de agentes migratorios en Minesota, dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron tras ser disparados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fallecimiento del segundo, mientras protestaba por las redadas de los agentes en la ciudad, la tensión entre los manifestantes y los efectivos federales escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército.

El anuncio del zar se produce dos semanas después de que el mandatario retirara del estado a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, que estaba a cargo de coordinar el operativo. En su lugar destinó a Homan, que el 4 de febrero ya anunció la retirada de 700 agentes. "Como dije en mi primera rueda de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump me envió aquí no porque la operación se estuviera llevando a cabo a la perfección, sino para identificar los problemas y aplicar soluciones que mejoraran la ejecución de nuestra misión", apuntó.

Según Homan, desde que comenzó la Operación Metro Surge, se han llevado a cabo más de 4.000 arrestos. Pese a que se pone fin al despliegue masivo, el zar avanzó que un "pequeño contingente de personal" permanecerá durante un tiempo en el estado para "transferir el mando y control completos a la oficina local".

EFE

