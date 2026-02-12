En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Alertan por carne de hamburguesa con posible presencia de plástico: retiro inmediato del mercado

Alertan por carne de hamburguesa con posible presencia de plástico: retiro inmediato del mercado

Las autoridades sanitarias de España alertaron sobre un producto de carne de hamburguesa que podría tener fragmentos de plástico peligrosos para la salud de los consumidores.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de feb, 2026
Alertan por carne de hamburguesa con posible presencia de plástico: retiro inmediato del mercado
Imagen de referencia de carne de hamburguesa.
Pexels

Una nueva alerta sanitaria ha sido emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). La entidad indicó que hay una advertencia activa por un producto de carne para hamburguesa que podría tener restos de plástico, lo que puede significar un riesgo para la salud de los consumidores.

La Aesan fue informada por la Comunidad Autónoma de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). En el informe compartido por la entidad española, se lee que se trata de una "posible presencia de fragmentos de plástico en el producto burger meat picada de vacuno y burger meat picada mixta de la marca Cárnicas Gallego". Los productos presentan el mismo número de lote y la misma fecha de vencimiento.

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos (...) La información que aquí se incluye ha sido facilitada por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros", agregó la entidad.

Lea: Retiro de popular leche en polvo para bebés que podría estar contaminada con peligrosa bacteria

¿Qué se sabe de la carne de hamburguesa con posible presencia de plástico?

De acuerdo con la información compartida por la Aesan, los productos relacionados con la alerta tienen la siguiente información:

  • Nombre de los productos: burger meat picada de vacuno y burger meat picada mixta (vacuno y cerdo)
  • Marca: Cárnicas Gállego
  • Número de lote: 6061
  • Fecha de caducidad: 13/02/2026
  • Peso de unidad: bandejas de 240 g y 500 g
  • Temperatura: refrigerado

"La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", agregó la Aesan sobre la información de comercialización que se conocer hasta el momento.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

