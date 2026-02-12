Modelo colombiana culpable de lavado de dinero: justicia estadounidense reveló su esquema criminal

Una modelo colombiana se declaró culpable de cargos relacionados con lavado de dinero proveniente de narcotráfico. La mujer había sido capturada en noviembre de 2023 en Armenía, departamento del Quindío, y extraditada a Estados Unidos en mayo del año pasado. La mujer admitió los delitos y podría ser condenada hasta por 20 años de prisión.

Se trata de Valentina Forero Álvarez de 33 años y originaria de la ciudad de Armenia. La colombiana se dedicó a ser modelo una parte de su vida antes de involucrarse en las actividades ilegales por las que hoy responde ante la justicia estadounidense. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, "Forero Álvarez lideró una sofisticada organización criminal transnacional responsable de blanquear más de 31 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través del sistema financiero estadounidense".



La colombiana se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg aseguró que la mujer “dirigió una red internacional que explotó nuestro sistema financiero para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico. Los narcoterroristas y sus cómplices que creen poder ocultar sus delitos mediante complejas tramas de lavado de dinero o residiendo en el extranjero serán encontrados, llevados a Estados Unidos, procesados y obligados a rendir cuentas”.



El pasado mes de enero, la Fiscalía General de la Nación había impuesto medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de la modelo colombiana y que estarían avaluados en cerca de 7.300 millones de pesos. "Se trata de seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío); Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca)", aseguró la entidad en ese momento.

"De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, las propiedades estaban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas allegadas a la mujer, que no tenían la capacidad económica ni financiera para acreditar la valida adquisición de los mismos (...) Su titularidad correspondería a una maniobra para intentar ocultar y dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos obtenidos por la venta y distribución de sustancias estupefacientes en el exterior", agregó la Fiscalía.

El esquema criminal de modelo colombiana culpable de lavado de dinero

Las autoridades estadounidense revelaron el esquema criminal que habría efectuado la colombiana. "El desmantelamiento exitoso de esta sofisticada red de lavado de dinero fue el resultado de la excelente colaboración entre HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional), nuestros socios policiales federales, estatales y locales, y la Fiscalía de los Estados Unidos", aseguraron desde el comunicado del Departamento de Estado.

La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez dirigía una red de mensajeros que viajaban desde Colombia, según lo entregado por el fiscal Hertzberg. "Blanqueaban el dinero proveniente de la venta ilegal de narcóticos a través del sistema bancario estadounidense (...) Como parte de la operación criminal, Forero Álvarez instruía a extranjeros, principalmente colombianos, a viajar a Estados Unidos con visas de turista".

Después de que los mensajeros llegaron a territorio estadounidense, la colombiana les instruía "realizar múltiples retiros de grandes cantidades de efectivo en ciudades de todo el país y depositarlo en cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma o empresas con sede en Estados Unidos que operaban en el mercado cambiario no regulado".

La investigación reveló que los mensajeros realizaron contradepósitos en cuentas bancarias en Georgia y al menos otros 14 estados, incluyendo Michigan, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Massachusetts, Illinois, Tennessee, Pensilvania y Arizona. "Los agentes incautaron más de $4.8 millones de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico. Los agentes también determinaron que las cuentas abiertas por los mensajeros de Forero Álvarez recibieron más de $31 millones en depósitos en efectivo, incluyendo aproximadamente $2.9 millones depositados en el Distrito Norte de Georgia", agregaron.

La colombiana se declaró culpable el pasado 9 de febrero y permanece bajo custodia federal. "Será sentenciada por el juez federal de distrito Steven D. Grimberg más adelante. Su condena conlleva una pena máxima legal de 20 años de prisión, una multa de hasta el doble del valor de los fondos lavados, hasta tres años de libertad supervisada y la confiscación de los bienes involucrados en el delito", concluyen desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.