Esto es lo que piensa Nicolás Maduro de los cambios en Venezuela, según su hijo

El hijo de Nicolás Maduro, que tiene el mismo nombre de su padre, aseguró ante un grupo de personas que había hablado con él, ahora preso en una cárcel de Estados Unidos tras ser capturado en un operativo militar adelantado el pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela.

Desde que Delcy Rodríguez asumió el poder comenzó un primer proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió al anuncio de una amnistía general. La presidenta interina también ordenó el cierre de El Helicoide, la temida cárcel que oenegés denuncian como un centro de torturas.

Adicional a eso, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, el más alto funcionario estadounidense en visitar Venezuela desde la intervención militar, dijo tras reunirse con Rodríguez que Donald Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela". (Lea también: Diosdado Cabello habla sobre propuesta que le hizo Gustavo Petro a Donald Trump: "Gente muy rara")



Añadió que "la cuarentena al petróleo obviamente ya esencialmente terminó". De hecho, las ventas de petróleo venezolano ya superan los 1.000 millones de dólares, una cifra que podría alcanzar los 5.000 millones en los próximos meses, informó el secretario.



Por otro lado, se refirió en buenos términos a Delcy Rodríguez, quien “ha proporcionado información. Todo lo que sabemos hasta ahora ha resultado ser cierto. Ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos del país en las primeras semanas. Así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo espectacular", sostuvo Wright. (Lea también: ¿Delcy Rodríguez irá a EE. UU.? Esto dijo tras reunión con secretario de Energía de Trump)

Sin embargo, aunque afirmó que "los venezolanos están al mando en Venezuela, EE. UU. tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela: la mayor fuente de ingresos que financia al Gobierno de Venezuela ahora está controlada por EE. UU.". "Si impulsan un cambio positivo que beneficia a los estadounidenses y mejora las oportunidades de vida de los venezolanos, ese dinero fluirá. Si se desvían de ese camino, tenemos una enorme influencia".



“Han hecho lo que tienen que hacer”

El hijo de Nicolás Maduro aseguró que hace poco habló con su padre. Según él, al otro lado del teléfono oyó: “Hijo, ¿me escuchas?”. Según el diputado Maduro Guerra, al darse cuenta de quién era “se me fueron las piernas”.

El venezolano dijo que “hablamos bastante. Él preguntó cómo estaba todo, cómo está la patria, cómo estaba el equipo”.

Agregó: “Él me dijo: ‘Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos. Nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando y mi equipo, que es el equipo de la patria. Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer’”.

También sostuvo que Nicolás Maduro se refirió a la amnistía, cuya ley se define este jueves 12 de febrero. “Él me dijo: ‘Amnistía no solo para ellos, para nosotros también’”. (Lea también: Cabello critica que quienes piden liberar a "supuestos presos políticos" no aboguen por Maduro)

En sus 13 artículos, la ley concedería "amnistía general y plena" a todas las personas "procesadas o condenadas" por una serie de delitos, excluyendo a los acusados por violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción y "delitos contra el patrimonio público".

El proyecto cubre casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo, pero su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.

