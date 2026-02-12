En vivo
MUNDO  / Colombia reabre su embajada en país europeo después de 24 años y relanza la relación bilateral

Colombia reabre su embajada en país europeo después de 24 años y relanza la relación bilateral

El Gobierno de Colombia reabrió la embajada en el país del sureste europeo Rumania. El hecho se dio tras décadas de no tener un espacio físico en esa nación con la que ahora se espera un fortalecimiento de relaciones bilaterales.

Por: EFE
Actualizado: 12 de feb, 2026
Editado por: Mateo Medina Escobar
Banderas de Colombia, Rumanía y la Unión Europea.
AFP

Colombia reabrió su embajada en Rumanía después de 24 años, un paso que las autoridades de ambos países presentaron como un "hito" y el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. El acto de la inauguración oficial se celebró con la presencia de la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y de la ministra de Exteriores de Rumanía, Oana Țoiu.

"Hoy reabrimos nuestra embajada, tras su cierre en 2002, con el firme propósito y la convicción de trabajar para fortalecer el relacionamiento bilateral, el vínculo político y económico entre nuestros países y ampliar nuestra presencia en esta región estratégica de Europa", declaró Villavicencio.

La agenda de la canciller en Bucarest incluyó consultas políticas, la reapertura de la legación diplomática y la firma de una declaración de intención para cooperar en el ámbito de la diplomacia deportiva y cultural, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía. Uno de los objetivos del encuentro fue impulsar la diplomacia deportiva como vínculo entre ambos países, aprovechando el deporte y la educación para reforzar los contactos personales y los intercambios académicos.

La Cancillería de Colombia, por su parte, señaló que Colombia y Rumanía dieron un "paso estratégico" en su relación bilateral al acordar una cooperación para proteger a menores "en territorios afectados por el conflicto armado, mediante el impulso del deporte y la cultura como herramientas de inclusión y prevención del reclutamiento".

La jefa de la diplomacia rumana destacó el margen para ampliar la relación económica y señaló que el comercio bilateral creció un 64 % el año pasado. "Vemos un potencial de crecimiento en el comercio bilateral basado en productos que no tienen equivalente local pero que tienen una gran demanda, como el café y el cacao", explicó. Las dos ministras abordaron también el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado y el refuerzo de la cooperación interinstitucional para hacer frente a estos fenómenos.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

