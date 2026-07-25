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Noticias Caracol  / MUNDO  / Renuncia ministro de Educación de India tras presión del movimiento estudiantil de las "cucarachas"

Renuncia ministro de Educación de India tras presión del movimiento estudiantil de las "cucarachas"

La dimisión del funcionario se da tras un escándalo por irregularidades en exámenes de ingreso a la universidad que desató una ola de protestas contra el Gobierno.

Por: AFP
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Renuncia el ministro de Educación de India tras presión del movimiento estudiantil de las "cucarachas"
Renuncia el ministro de Educación de India tras presión del movimiento estudiantil de las "cucarachas". -
AFP/ Redes sociales

El ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, anunció este sábado su dimisión en el sexto día de protestas estudiantiles lideradas por el movimiento de las "cucarachas" contra una serie de irregularidades en exámenes universitarios. "He enviado mi carta de dimisión al primer ministro", declaró Pradhan en un comunicado publicado en la red social X.

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El Partido Popular de las Cucarachas (CJP por sus siglas en inglés), que exige cambios en el sistema educativo tras repetidos escándalos en los exámenes, reaccionó inmediatamente. "¡Larga vida al poder de los estudiantes!", "la democracia ha triunfado", escribió en las redes sociales este movimiento creado en internet y que se ha convertido en portavoz de las protestas. "¡Lo hemos conseguido!", celebró en Instagram su fundador, Abhijeet Dipke.

Miles de estudiantes mantienen la presión tras días de manifestaciones

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Desde la brutal represión del lunes contra una manifestación estudiantil, miles de jóvenes ocupan día y noche una explanada del centro de Nueva Delhi, bajo la estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad. Además de los fraudes en los exámenes, denuncian las dificultades para encontrar empleo una vez terminados los estudios a pesar del fuerte crecimiento del país, y los métodos considerados autoritarios del primer ministro Narendra Modi.

El anuncio de la dimisión del ministro se produce horas antes de una reunión prevista entre el Gobierno y los representantes de los estudiantes. "Nuestras reivindicaciones no han cambiado: la dimisión de Dharmendra Pradhan, la indemnización a las víctimas (de los exámenes anulados) y la retirada de las demandas presentadas contra los manifestantes", reiteró el sábado por la mañana a la AFP el portavoz de las "cucarachas", Ashutosh Rabka. El Gobierno aprobó el viernes en el Consejo de Ministros un proyecto de enmienda a la ley que permite "la puesta en marcha de procedimientos judiciales acelerados y sanciones severas" para las irregularidades en los exámenes.

AFP

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