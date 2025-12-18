En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / En accidente aéreo de EE. UU. murió expiloto de NASCAR junto a su esposa y dos hijos, según allegado

En accidente aéreo de EE. UU. murió expiloto de NASCAR junto a su esposa y dos hijos, según allegado

El avión siniestrado era propiedad del corredor. Hay múltiples víctimas, pero no se ha informado cuántas ni quiénes eran.

Por: EFE
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Greg Biffle, expiloto de NASCAR, y su familia, entre víctimas de accidente aéreo en EE. UU.
Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad