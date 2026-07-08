Hallan el cuerpo de Lucas Gámez, el niño de 9 años desaparecido durante los terremotos en Venezuela

La esperanza que durante casi dos semanas acompañó a la familia de Lucas Gámez llegó a su final más doloroso. El niño, que permanecía desaparecido desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, fue hallado sin vida, una noticia que pone fin a una intensa búsqueda que movilizó a rescatistas, voluntarios y a miles de personas que siguieron su historia con la ilusión de un milagro.



El jefe del operativo de búsqueda, coordinado con los bomberos de Mérida, confirmó el hallazgo a Clarín. La triste noticia se dio a conocer apenas dos días después de que Lucas cumpliera nueve años, un aniversario que su familia había pasado aferrada a la esperanza de reencontrarse con él.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el periodista venezolano Román Camacho, el menor habría sido encontrado en la residencia Miramar en Caraballeda. Además, se encontraba junto a otros dos familiares, quienes serían sus tíos, también hallados sin vida.

El mensaje de una madre y un padre que nunca dejaron de esperarun milagro

Blanca Martínez, madre del menor, había anunciado su retiro temporal de las redes sociales. "Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso", expresó.



Días antes, con motivo del cumpleaños de Lucas, también había compartido un mensaje lleno de esperanza y fe.



"Lucas cumple 9 años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad. Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo… te pedimos un milagro. Regálale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón. Hace nueve años nació la luz de una familia. Hoy esa misma luz mantiene de rodillas a un país entero", escribió.

Publicidad

El último mensaje de su padre

Hace apenas unos días, Marcos Gámez, padre del menor, había hablado con Noticias Caracol mientras continuaban las labores de búsqueda.

Con la esperanza intacta, aseguró: "Si él está sintiendo lo que yo siento o lo que su mamá siente, le queremos transmitir tranquilidad, que sepa que lo estamos buscando, que queremos ir por él, llegar a él".

Publicidad

También afirmó que, "independientemente de cuál sea el resultado, nosotros vamos a seguir aquí hasta el final y estamos esperanzados en el resultado positivo".

Finalizó en ese entonces con un mensaje lleno de ilusión: "Que aguante, que tenga fuerzas, que aquí está papá".

El país acompañó la búsqueda de Lucas

La historia del menor trascendió las fronteras de su familia y conmovió a miles de personas de diferentes países que siguieron cada actualización sobre su búsqueda.

Entre quienes acompañaron ese proceso estuvo el artista venezolano Kristopher Kerezsy, quien utilizó su cuenta de Instagram para informar sobre el avance de las labores de rescate y fue quien confirmó públicamente el fallecimiento del niño.

Publicidad

Junto a una imagen en la que aparece Lucas acompañado de sus padres y el mensaje "Descansa en paz. Lucas Gámez, tu luz brillará por siempre en nuestros corazones", el artista compartió una sentida despedida.

"Lucas, aun sin conocerte, nos volviste una familia en la fe. A Blanca y Marcos, les abrazo con el alma de un padre. Gracias por permitirme soñar junto a ustedes con un milagro. Aunque hoy lloremos, el amor que nos unió por él será eterno", escribió.

Publicidad

También expresó: "Hoy, como padre, siento en lo más profundo el dolor de Blanca y Marcos. No hay palabras que puedan abrazar un vacío tan grande, pero sepan que no estuvieron solos. Caminar a su lado en estos días fue un honor, una misión de amor y una oración constante".

En el mismo mensaje agregó: "Gracias por permitirme ser parte de esta lucha, por confiar, por su amistad. Lucas, fuiste, eres y serás un ángel que inspiró a todo un país. Mi abrazo más sincero y mi corazón con ustedes siempre. Que Dios les dé fuerza, consuelo y paz en medio de esta tormenta".

Ahora, con la tristeza que deja la confirmación de su muerte, pero también con el fin de la incertidumbre por su paradero, su familia enfrenta la pérdida de un niño que, según su madre relató durante días en redes sociales, era alegre, disfrutaba jugar con sus amigos, sentía una gran pasión por el fútbol y llenaba de felicidad cada lugar al que llegaba.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co