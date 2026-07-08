Juez ordena a Trump pagar cinco millones a Jean Carroll, escritora que lo demandó por abuso sexual

Un juez federal de Nueva York ordenó este miércoles 8 de julio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pagar 5 millones de dólares más intereses a la escritora Jean E. Carroll para cumplir con el veredicto del caso civil de 2023 en su contra por abuso sexual. Esto sucede luego de varios intentos de retrasar la indemnización, siendo la última el 29 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema rechazó el pedido del mandatario de anular el fallo en su contra.



¿Qué dijo ahora la justicia sobre el caso de Donald Trump y Jean Carroll?

El juez Lewis Kaplan emitió una orden para que el dinero de Trump, que lleva más de tres años en una cuenta bancaria controlada por el sistema judicial, sea "desembolsado" a Carroll, según el documento. El monto total asciende a unos 5,8 millones de dólares y todavía no está claro si la transferencia será automática, según detalló CNBC.

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La decisión del juez Kaplan fue todo un revés para un nuevo intento de los abogados de Trump de desestimar el veredicto. Tan solo el martes en la noche intentaron retrasar a última hora la indemnización de Carroll basándose en que el mandatario hizo esta semana una petición al Tribunal Supremo para que reevalúe el caso, aún cuando el alto foro judicial rechazó su apelación del fallo recientemente.

A pesar de que el pasado 29 de junio la Corte Suprema rechazó revisar el recurso presentado por Trump contra el fallo que le obligaba a indemnizar con 5 millones de dólares a Carroll, después de que un jurado lo declarara culpable de abuso sexual y difamación en mayo de 2023; el pasado lunes la defensa de Trump interpuso otro recurso para que el Supremo evalúe el caso, lo que le permitió argumentar que había "procedimientos pendientes" para que se paralizara la indemnización, cosa que el juez no permitió.



Contexto de la denuncia de Jean Carroll a Donald Trump

El caso se originó tras las acusaciones de la periodista y autora Jean Carroll, excolumnista de la revista Elle, quien afirmó que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.



Carroll, quien hoy tiene 82 años, reveló en un libro publicado en 2019 lo que ella consideraba una violación, cometida 23 años atrás por el ahora presidente de los Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump la calificó de "chiflada" y aseguró que la mujer se había inventado un "caso falso".



En el juicio, que se llevó a cabo en mayo de 2023, nueve miembros del jurado escucharon pruebas y testimonios relacionados con la acusación de Carroll, quien alegó que a mediados de la década de 1990, Trump abusó sexualmente de ella en el probador de una tienda y la difamó después de que ella hiciera pública la historia. El Presidente, desde entonces, ha negado esos hechos y ha repetido en varias ocasiones que ni siquiera conoce a Carroll.

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En su apelación contra el primer juicio, Trump exigió que se le concediera un nuevo juicio porque, según su equipo legal, el jurado escuchó un testimonio indebido. En septiembre, el abogado del magnate clasificó ante el panel el caso como un asunto de "él dijo, ella dijo", y anotó que la supuesta evidencia presentada por Carroll era "inverosímil".

Tras el fallo en contra de Trump en este caso, Jean Carroll impulsó otra causa en la que acusó al presidente de difamación y ganó. Esa causa conlleva una multa mucho más abultada, de 83 millones de dólares, que el magnate también ha impugnado y todavía no ha pagado.

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*Con información de EFE y AFP