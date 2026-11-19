La muerte de Kiara Farías, una adolescente de 14 años de la provincia de Mendoza, en Argentina, ha causado conmoción mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió durante las horas previas a su fallecimiento. La joven regresó a su casa después de asistir a una fiesta de 15 años, comenzó a sentirse mal y, tras acostarse a dormir, nunca volvió a despertar.



Kiara Farías regresó de una fiesta y nunca volvió a despertar

De acuerdo con la reconstrucción publicada por TN, la adolescente asistió al cumpleaños de una compañera de colegio en el club Los Árboles, ubicado en el departamento mendocino de Rivadavia. Aunque estaba invitada al baile, no participó en la cena de la celebración. La idea era regresar a su casa alrededor de las tres de la madrugada, pero terminó retrasándose porque no lograba encontrar a un primo que también se encontraba en el evento.

La última conversación entre madre e hija ocurrió cuando la mujer decidió llamarla al notar que la hora acordada para regresar ya había pasado. Según contó posteriormente María, madre de Kiara, en en diálogo con Radio Nihuil, la joven le explicó por teléfono que seguía buscando a su familiar y que estaba próxima a regresar a casa. Finalmente llegó cerca de las 3:30 a. m. Lo que ocurrió después es una de las piezas centrales de la investigación. Según relató la madre a medios locales citados por TN, la adolescente comenzó a sentirse mal apenas regresó a la vivienda. Poco después presentó vómito y signos de descompensación. La mujer recordó que el vómito tenía olor a vino, una situación que le llamó especialmente la atención.

⭕UNA NIÑA DE 14 AÑOS MURIÓ TRAS UNA FIESTA DE 15



- La madre de Kiara Farías, la chica de 14 años que murió el domingo en Rivadavia tras haber regresado de un cumpleaños de 15, sospecha que "algo le pusieron en la bebida ". María, la madre de Kiara Farías precisó que encontró… pic.twitter.com/xBSCPPgQqH — Diario UNO Mendoza (@diariouno) November 17, 2026

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Ante el estado de salud de su hija, decidió asistirla personalmente. La ayudó a bañarse, a cambiarse de ropa y posteriormente la acompañó hasta su habitación para que descansara. Tras acomodarla, la dejó acostada mientras continuaba observando cómo evolucionaba durante la madrugada.



La madre aseguró que permaneció pendiente de la adolescente durante varias horas. Sin embargo, cuando volvió a verla más tarde, descubrió que algo no estaba bien. Al acercarse para despertarla, notó que no respiraba y reaccionó de inmediato solicitando ayuda a los servicios de emergencia. Minutos después llegaron efectivos policiales al domicilio e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada del personal médico. Pese a los esfuerzos realizados, el médico del Servicio de Emergencias Coordinado confirmó la muerte de la menor.



Desde entonces, la Justicia de Mendoza busca reconstruir paso a paso lo sucedido durante la fiesta y las horas posteriores. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que ordenó una serie de medidas para esclarecer el caso. Entre ellas se encuentra la toma de declaraciones a los adolescentes que participaron en la fiesta de 15 años. Los investigadores intentan determinar cómo se encontraba Kiara Farías durante la celebración, qué consumió aquella noche y si existió algún hecho que pueda ayudar a explicar las circunstancias de su muerte. Por ahora no hay una causa oficial confirmada.

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La respuesta definitiva podría tardar varias semanas. Según informó TN, los especialistas del Cuerpo Médico Forense realizan estudios complementarios y análisis de muestras biológicas para establecer con precisión qué provocó el fallecimiento de la adolescente. Los resultados serán claves para orientar la investigación y despejar las dudas que persisten alrededor de uno de los casos que más impacto ha generado en Mendoza en los últimos días.

Mientras avanzan las pericias judiciales y forenses, la familia de Kiara Farías espera respuestas sobre qué ocurrió durante las últimas horas de vida de la joven, cuya repentina muerte continúa siendo un misterio para las autoridades.

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ÁNGELA URREA PARRA

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