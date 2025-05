Cree que una broma de su novio le causó grave infección por siete años: "No podía respirar"

Christine Connell ha compartido en su TikTok una desafortunada historia que ha afectado su salud por siete años y que ella cree fue producto de una pesada broma de su anterior pareja. Su narración ha causado alarma y asco a los millones de usuarios de la red social que la han escuchado, pero también ha dado de qué hablar a los expertos.

A través de un video Connel contó que lleva unos siete años sufriendo de congestión nasal y dolor facial, pero que en un principio no pensó que fuera nada grave. Sin embargo, tras unos exámenes médicos se determinó que tenía una extraña bacteria habitando en sus senos nasales y a ella solo se le ocurre una manera en la que esta pudo llegar allí: por una pesada broma que le hizo su exnovio.

¿Qué broma le hizo su exnovio?

Según el relato de la mujer en sus videos, la mujer se encontraba en un hotel junto a su novio, ella se estaba recuperando de una reciente cirugía de tobillo, por lo que estaba completamente inmovilizada en la cama de la habitación. "Estaba desnudo y de pie entre las dos camas. Su trasero estaba frente a mí cara y fue entonces cuando se tiró el pedo", detalló.

Para Christine en otras condiciones, esto podría ser simplemente una broma de mal gusto, pero teniendo en cuenta que ella no se podía mover del lugar y que su sistema inmunológico estaba afectado porque se estaba recuperando de una reciente cirugía, todo pudo contribuir a los que vino después. "Cuando digo que fue el peor pedo que he olido en mi vida, realmente lo digo en serio. No podía respirar", agregó.

¿Qué síntomas presentó?

La mujer siguió su vida con normalidad; sin embargo, después de ese incidente empezó a tener varias veces infecciones sinusales que le causaban dolor facial, congestión nasal, mocos verdes y espesos y fiebre. En un principio se pensó que podría ser una simple gripe, pero como los síntomas siempre regresaban los médicos decidieron realizarle exámenes para determinar la causa de estas constantes infecciones.

El tiempo pasó, incluso la relación con el hombre terminó, consultó a especialistas de oído, nariz y garganta y parecía que ninguno lograba determinar por qué la mujer constantemente sufría de problemas en sus senos nasales. Finalmente, un médico logró determinar que la mujer tenía escherichia coli, más comúnmente llamada E. coli, en su nariz.

Lo extraño de la situación es que estas bacterias son comunes e inofensivas, aunque algunas cepas pueden causar infecciones intestinales y del tracto urinario, esto porque normalmente se encuentran en los intestinos. "Por lo general no se contrae E. coli en los senos nasales porque la E. coli proviene de las heces", explicó Connell en uno de sus videos y señaló que cuando el médico le dijo eso, ella solo pensó en la pesada broma que le había hecho su exnovio.

"¿Cómo llega eso a tus senos nasales a menos que tengas un novio que se tira pedos asquerosos y te ves obligada a inhalarlos porque estás inmóvil después de una cirugía de tobillo?", insistió la mujer. Desde entonces, Christine lleva siete años utilizando medicamentos, gotas y lavados tratando de eliminar estas bacterias de su nariz, pero cada tanto los síntomas regresan.

Connell sigue utilizando medicamento y realizándose lavados para eliminar la bacteria - Fotos: @christinexploring

¿Realmente pudo contraer una infección por el gas de su exnovio?

La historia de Christine Connell ha causado revuelo en las redes sociales, donde muchos internautas se preocupan en caso de que sea posible adquirir una infección de este nivel por oler un gas de otra persona. Los expertos han aparecido en la publicación de la mujer en TikTok y han dado explicaciones que sugieren otras posibilidades.

"Las infecciones suelen ocurrir después de procedimientos médicos como la intubación nasal o la colocación de una sonda nasogástrica", le escribió una persona, señalando que pudo obtener la bacteria en medio de la cirugía a la que se sometió. "No estoy segura de si eso lo mejora o lo empeora", respondió ella.

Por su parte, el doctor Franklin Joseph, consultado por el diario The Sun por este caso viral señaló que este tipo de bacterias solo se transmite por alimentos contaminados, agua o contacto fecal directo. "Para que la E. coli llegue a los senos paranasales, tendría que viajar a través de una ruta directa, como por ejemplo a través del torrente sanguíneo o a través de manos u objetos contaminados que entran en contacto con las fosas nasales, no por inhalar las flatulencias de alguien", aseguró el médico.

Christine Connell consiguió una historia viral, aunque los médicos descartan que sea algo posible. Ella, por su parte, ha concluido que: "Mi exnovio obtuvo la mejor venganza posible por una ruptura que cualquiera podría obtener. He tenido una infección sinusal persistente desde que él y yo nos alojamos en un hotel una noche y él se tiró unos gases terribles".

