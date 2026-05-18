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Crucero donde ocurrió brote de hantavirus llegó a su última parada: ¿qué sigue ahora?

Después de un mes de partir de Argentina y completar una larga e inesperada travesía, el crucero MV Hondius llegó a Países Bajos. Esto es lo que harán las autoridades.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Editado por: Heidy Carreño
Crucero donde ocurrió brote de hantavirus llegó a su última parada: ¿qué sigue ahora?

El crucero neerlandés MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus, ha atracado este lunes en el Puerto de Róterdam, donde ha desembarcado la tripulación, que en su mayoría hará cuarentena en unidades móviles instaladas en el embarcadero, antes de que comiencen este martes las tareas de desinfección y limpieza del barco.

El Hondius, que ha estado navegando bajo bandera neerlandesa, ha regresado hoy a Países Bajos para ser sometido a la desinfección exigida por las autoridades sanitarias ante el brote de hantavirus declarado a bordo, después de zarpar de Argentina el 1 de abril para una ruta por la Antártida y el Atlántico Sur.

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La embarcación apareció por el horizonte del Mar del Norte a las 10.00 hora neerlandesa, momento en la Autoridad Portuaria de Róterdam anunció por altavoz que el Hondius entraba oficialmente al embarcadero, una semana después de partir de Tenerife, donde desembarcaron todos los pasajeros y parte de la tripulación.

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Su llegada ha estado acompañada de un silencio poco habitual para este tipo de cruceros turísticos: no había pasajeros en cubierta, ni curiosos esperando recibir al barco; solo se dejaba ver el capitán en la cabina, cubierto con mascarilla, o algunos de los miembros de la tripulación que caminaban por el barco.

Al Hondius lo recibieron embarcaciones de diferentes autoridades neerlandesas y un barco con medios internacionales, entre ellos EFE, que documentaban la llegada de una embarcación que ha acaparado la atención del mundo tras la muerte de tres personas vinculadas al barco y el contagio de varias con la variante andina del hantavirus.

Tests y cuarentena para los tripulantes

En el barco quedaban 27 personas: 25 miembros de la tripulación y 2 sanitarios enviados por Países Bajos para acompañarlos desde Tenerife, y que han hecho el viaje sometidos a estrictas medidas de sanitarias para no entrar en contacto con la tripulación que llevaba ya semanas a bordo.

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Todos han llegado asintomáticos a Países Bajos, aunque se les tomarán muestras para descartar contagios.

Del total, 23 son trabajadores extranjeros (17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco), y comenzaron hoy una cuarentena supervisada junto al muelle, en una zona restringida del puerto, donde se han instalado 23 módulos temporales equipados con wifi, televisión, baño y electrodomésticos para alojar a los tripulantes que no pueden ser repatriados de inmediato.

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“Puede que algunos de los tripulantes internacionales sean repatriados antes, si es posible. Es preferible porque pueden estar cerca de sus seres queridos y eso supone una menor carga mental”, señaló a EFE Yvonne van Duijnhoven, directora del servicio municipal de salud GGD en Róterdam.

Además, ha subrayado que llevan días preparando la llegada del barco: “Hemos tenido que preparar todo el sistema de pruebas y seguimiento de la tripulación, porque vamos a comprobar a diario su salud física y su bienestar general. Cada semana, rellenarán cuestionarios y se les tomarán nuevas muestras de sangre”, agregó.

Los dos miembros neerlandeses de la tripulación harán la cuarentena obligatoria en sus casas.

Róterdam fue elegido porque es el puerto de cuarentena designado por Países Bajos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para gestionar casos de enfermedades infecciosas en embarcaciones y esto se hará en una zona portuaria conocida como Europoort.

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Desinfección del barco

Este martes comenzará la gran operación de desinfección y limpieza del barco, coordinada por una empresa especializada y supervisada por el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Primero se tomarán muestras ambientales para comprobar dónde está el virus, en qué superficies, y si continúa activo (…) y se procederá, paso a paso, a desinfectar todo el barco", explicó a EFE Tjalling Leenstra, coordinador del departamento de enfermedades infeccionas en el RIVM.

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También inspeccionarán “si hay algún roedor a bordo”, aunque consideran improbable ese escenario, puesto que “hasta ahora no se ha detectado ningún indicio de roedores”, señaló Leenstra, que cree que el viernes el crucero podrá volver a ser un hotel flotante seguro y listo para volver a zarpar en alta mar.

AGENCIA EFE

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