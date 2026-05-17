Terremoto de magnitud 5,2 sacudió el sur de China: reportan dos muertos, un herido y 7.000 evacuados

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este lunes 18 de mayo el distrito de Liunan, en la ciudad de Liuzhou, en la región meridional china de Guangxi, dejando al menos dos muertos, un herido y la evacuación de unas 7.000 personas, informaron este lunes medios estatales.

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El sísmo se produjo a las 00:21, hora local, a una profundidad de 8 kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China, que situó el epicentro en las coordenadas 24,38 grados de latitud norte y 109,26 grados de longitud este. La sacudida se sintió en varias ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional, Nanning, de acuerdo con medios estatales.

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La agencia oficial Xinhua informó en un primer balance de la muerte de dos personas, otra desaparecida, mientras que la cadena estatal CCTV indicó posteriormente que los equipos de rescate localizaron a las 11:10, hora local, a la última persona atrapada en la zona afectada de la comunidad de Taiyangcun, en el municipio homónimo del distrito de Liunan.



Según la cadena, el superviviente fue rescatado con signos vitales estables y trasladado a un hospital para recibir tratamiento.



Viviendas colapsadas y familias desplazadas tras terremoto

La Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou indicó que, hasta las 04:00 hora local, el terremoto había causado el derrumbe de 13 viviendas, el traslado de cuatro personas al hospital, todas ellas fuera de peligro, y la desaparición de otras tres.

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Las autoridades añadieron que más de 7.000 vecinos fueron evacuados y que las comunicaciones, el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua, el gas y las carreteras en la zona afectada funcionaban con normalidad.

Además del terremoto principal se registraron otros movimientos sísmicos de menor intensidad.

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Las autoridades informaron de cinco sísmos de entre magnitud 2,2 y 3,2 antes y después del temblor principal, y el Centro de Redes Sismológicas de China registró a las 07:41 hora local (23:41 GMT del domingo) una réplica de magnitud 3,3 en Liunan, a 10 kilómetros de profundidad.

EFE