Revelan ciudad donde aterrizaría MV Hondius, crucero afectado por el hantavirus

Un crucero que provocó alarma mundial tras un brote mortal de hantavirus finalizará su viaje en Rotterdam el lunes, y el mínimo número de tripulantes que queda deberá someterse a semanas de cuarentena.

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Según las autoridades, se espera que el MV Hondius atraque en el puerto holandés antes de que desembarquen las 27 personas que aún se encuentran a bordo: 25 tripulantes y dos miembros del personal médico.

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El barco, operado por la compañía holandesa Oceanwide Expeditions, fue noticia después de que tres pasajeros murieran a causa del hantavirus, un virus poco común para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos.



La Organización Mundial de la Salud se ha apresurado a tranquilizar al mundo, asegurando que el brote no era una repetición de la pandemia de Covid, e insistiendo en que el contagio era muy poco frecuente.

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"No hay indicios de que estemos presenciando el inicio de un brote mayor", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a los periodistas el 12 de mayo. Sin embargo, el virus tiene un período de incubación de varias semanas, lo que significa que podrían surgir más casos entre los ocupantes del barco en el futuro, advirtió Tedros.

Según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, se han confirmado seis casos de hantavirus y hay otro caso probable. Otro paciente en Canadá ha dado positivo provisionalmente, pero no presenta síntomas y la prueba aún está pendiente de confirmación.



Más de 120 pasajeros de MV Hondius han sido evacuados

Tras su llegada a las Islas Canarias el 10 de mayo, más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del barco, ya sea a sus países de origen o a los Países Bajos, que tienen una responsabilidad especial al tratarse de un buque con bandera neerlandesa.

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Una mujer francesa de 65 años presentó síntomas durante el vuelo de repatriación y terminó en estado crítico en un hospital de París con un caso confirmado de hantavirus.

Dos personas, una holandesa y una británica, también fueron evacuadas de urgencia del barco a los Países Bajos y trasladadas rápidamente al hospital.

Ambos se encuentran en condición estable y el británico está lo suficientemente bien como para regresar a casa y aislarse, según informaron las autoridades holandesas.

Todos los demás evacuados a los Países Bajos desde el barco dieron negativo en la prueba del virus. Algunos están en cuarentena en los Países Bajos, otros ya han regresado a sus hogares.

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Según Oceanwide Expeditions, todas las personas que permanecen a bordo son asintomáticas y están siendo monitoreadas de cerca por los dos médicos a bordo. A última hora del domingo, la OMS afirmó que mantenía su evaluación del brote de hantavirus como de "bajo riesgo".

"Si bien aún pueden producirse casos adicionales entre los pasajeros y los miembros de la tripulación expuestos antes de que se implementaran las medidas de contención, se espera que el riesgo de transmisión posterior se reduzca tras el desembarque y la implementación de las medidas de control", indicó.



Crucero con brote de hantavirus llegará a Rotterdam bajo cuarentena

Entre las personas que desembarcaron el lunes se encuentran 17 procedentes de Filipinas, cuatro de los Países Bajos (dos tripulantes y dos miembros del personal médico), cuatro de Ucrania, una de Rusia y una de Polonia. Algunos permanecerán en instalaciones de cuarentena en el puerto, mientras que otros se autoaislarán en sus hogares.

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A bordo también se encuentra el cuerpo de una mujer alemana que falleció durante el viaje. Según el operador, tras el atraque, el buque será sometido a exhaustivos procedimientos de limpieza y desinfección. Aún se están ultimando los detalles, pero la limpieza comenzará a la llegada, según informó Oceanwide Expeditions.

El viaje del MV Hondius comenzó el 1 de abril en Ushuaia, Argentina, haciendo escala en algunas islas remotas del Océano Atlántico Sur antes de navegar hacia el norte rumbo a Cabo Verde. Se suponía que el viaje terminaría allí, pero finalmente el barco zarpó hacia Tenerife, en las Islas Canarias, para las evacuaciones en avión.

El MV Hondius planteó desafíos diplomáticos, ya que diferentes países negociaron sobre quién lo recibiría y atendería a sus pasajeros.

Cabo Verde se negó a aceptar el barco, que permaneció anclado frente a la costa de la capital, Praia, mientras tres personas eran evacuadas a Europa por vía aérea.

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España permitió que el buque fondeara frente a sus islas Canarias para la evacuación de pasajeros y tripulación, pero el gobierno regional del archipiélago atlántico se opuso firmemente a la medida.

El hantavirus se transmite a través de la orina, las heces y la saliva de roedores infectados y es endémico en Argentina, donde comenzó el viaje.

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AFP