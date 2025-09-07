Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cruda confesión de hombre que habría asesinado a su exesposa: pidió ayuda para ocultar su cuerpo

Cruda confesión de hombre que habría asesinado a su exesposa: pidió ayuda para ocultar su cuerpo

El caso se conoció luego de que el propio sospechoso confesara a su hijo lo ocurrido, pues el joven habría encontrado un bulto dentro de una bolsa negra en un depósito de la vivienda familiar.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 07, 2025 06:14 p. m.
Cruda confesión de hombre acusado de asesinar a su expareja: "Yo la maté"
Cruda confesión de hombre acusado de asesinar a su expareja: "Yo la maté". -
Canal Nueve Norte Misionero