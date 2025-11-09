En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Niña migrante colombiana de 3 años murió al naufragar embarcación pesquera en el Caribe de Panamá

Niña migrante colombiana de 3 años murió al naufragar embarcación pesquera en el Caribe de Panamá

La embarcación pesquera transportaba 21 migrantes y era operada por un colombiano no autorizado tras zarpar de un muelle irregular.

Por: AFP
Actualizado: 9 de nov, 2025
Embarcación con migrantes en Panamá.
Embarcación con migrantes en Panamá.
AFP

