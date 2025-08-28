Allanaron casa de jerarca nazi en Argentina en busca de pintura robada en la Segunda Guerra Mundial

¿Qué probabilidad hay de que se halle una obra de arte perdida hace más de siete décadas en un anuncio publicitario de una casa al otro lado del mundo? Pues esto ocurrió en Mar de Plata, Argentina. El periódico neerlandés Algemeen Dagblad (AD) reveló que una obra de arte desaparecida en medio de la Segunda Guerra Mundial fue ubicada en Argentina. Se dieron cuenta por el anuncio de la venta de una casa en Mar de Plata.



¿Cuál es la obra que apareció en Argentina?

Se trata de la pintura 'Retrato de dama' del artista italiano Giuseppe Ghislani (1655 - 1743), un cuadro que fue robado por los nazis a un comerciante de arte judío en medio de la Segunda Guerra Mundial y del que no se supo por muchas décadas. En la pintura está retratada la condesa Colleoni y fue pintado por Ghislandi, retratista del norte de Italia de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII.

Según el diario internacional, fue una total sorpresa ver el cuadro en la foto de una casa argentina puesta a la venta en la firma Robles Casas & Campos.

Las imágenes de la casa ofertada muestra que, en la sala, sobre un sofá de color verde, está ubicado el cuadro que desapareció en medio de la Segunda Guerra Mundial. El último registro que se tenía sobre la obra fue en 1946 en poder de un alto funcionario alemán que había huido tras la derrota del Tercer Reich.



El diario indicó que, con el apoyo del investigador retirado Paul Post, detectaron la publicación y confirmaron que se trataba del cuadro perdido hace más de cuatro décadas por su tamaño y colores. Tras una investigación, todo apuntaba a que no era una casualidad. La casa pertenecía a una de las hijas de Friedrich Kadgien, quien en su momento fue un alto jerarca nazi que escapó de Europa al final de la guerra y se radicó en Argentina.

Inmediatamente se dio la alerta internacional y la publicación de la casa en venta fue eliminada. Sin embargo, en las últimas horas autoridades argentinas ubicaron la vivienda y la allanaron.



¿Qué encontraron en la casa de antiguo jerarca nazi que huyó a Argentina?

Policía Federal Argentina y funcionarios judiciales llegaron hasta la vivienda, ubicada en la calle Padre Cardiel al 4100, en el barrio Parque Luro, en Mar de Plata, Argentina. Sin embargo, al ingresar a la sala, no encontraron el cuadro en donde debía estar. “No está el cuadro en la casa”, señaló el fiscal Carlos Martínez al diario argentino La Nación.

Lo que sí señalo la Fiscalía es que, en los espacios de la casa, se hicieron cambios hace poco. "Está claro que donde encontramos un tapiz antes, y no hace mucho, había otra cosa", dijo uno de los investigadores. Pero aún así el cuadro no fue encontrado en la casa. Lo que sí se incautó en la vivienda fueron algunas armas, algunas imágenes pictóricas —posibles reproducciones— y teléfonos celulares.

Aunque no hay una imputación formal, Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien, y su pareja harán parte de la investigación por la desaparición del cuadro u, según el abogado Carlos Murias, se presentarán próximamente ante la comisaría para explicar lo que saben sobre la pintura.



La búsqueda por la pintura

Jacques Goudstikker, coleccionista de arte judío, murió en el exilio después de la ocupación nazi, pero su familia lleva décadas intentando recuperar las obras que le fueron robadas por los nazis. Con la ayuda de un cuaderno del hombre, en el que tenía registradas más de 1.100 obras de su galería, han llevado a cabo una intensa búsqueda.

Marei von Saher, nuera del galerista, ha estado realizando los respectivos reclamos legales a lo largo de 25 años para recuperar las obras. “Es el objetivo de mi familia recuperar cada pieza robada y restituir el legado de Jacques”, señaló al medio neerlandés.



¿Quién era Friedrich Kadgien?

Friedrich Kadgien fue un burócrata alemán y colaborador de Hermann Göring, uno de los hombres cercanos a Hitler. Se unió a las SS en 1935 y fue uno de los responsables de la política económica del Reich, la cual se basó en la expoliación de fortunas de familias judías.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, huyó a Suiza con su fortuna, piedras preciosas y al menos dos pinturas. En 1949, abandonó Suiza para escapar de la persecución y se trasladó a Sudamérica, pasando primero por Brasil y luego estableciéndose en Argentina, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón.

Finalmente, Kadgien falleció en Buenos Aires en 1978 y está enterrado en el Cementerio Alemán. Nunca fue acusado de crímenes relacionados con el régimen nazi.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL