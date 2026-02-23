¿Cuál fue el papel de EE. UU. en la operación contra alias El Mencho? Esto dijo presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo en el que murió el capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias El Mencho, uno de los más buscados del país y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa.

Sheinbaum aseguró este lunes se registra "más tranquilidad" tras los hechos violentos registrados el domingo en gran parte del país por el abatimiento de 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. El país “está en paz, está en calma y estamos trabajando”, añadió.



¿EE. UU. participó en el operativo contra alias El Mencho?

El general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, que intervino en la conferencia, aseguró que “todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales, no hay participación en la operación de fuerzas de EE. UU., lo que hay es mucho intercambio de información”. (Lea también: EE.UU. confirma apoyó de inteligencia a México para dar de baja a 'Mencho': "Objetivo prioritario")



Detalló que “todo lo que se refiere a su pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, es con inteligencia militar de nosotros. Hubo información adicional muy importante que nos dio EE. UU., y todo eso integrado nos pudo dar la localización exacta”.



La presidenta Sheinbaum intervino y aclaró que “el entendimiento con EE. UU. se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso hubo información que prestó EE. UU., incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación, desde su planeación, es responsabilidad de las fuerzas federales y en este caso, de la Secretaría de Defensa”.

