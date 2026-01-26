¿Cuántas personas han sido excarceladas por régimen de Venezuela? Diosdado Cabello y ONG dan cifras

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre" y volvió a negar que en el país existan presos políticos, cuando tiene lugar un proceso de liberación de detenidos anunciado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez. "Antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones", anunció Cabello durante la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque las cifras de organizaciones son distintas.

En su declaración, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también secretario general del PSUV insistió en que van a "seguir revisando" casos de detenidos, y reiteró, tal como había comunicado la presidenta encargada, que serán excluidos aquellos privados de libertad por homicidio, pedofilia o narcotráfico. Cabello criticó a las ONG defensoras de presos políticos por cifrar en un número inferior las excarcelaciones ocurridas hasta el momento en el país, anunciadas el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez.

"Ellos andan como locos porque no tienen la lista", indicó el funcionario, en referencia al reclamo constante de ONG y familiares de que sean publicados los nombres de los liberados, lo que también prometió el titular del Legislativo sin que hasta el momento se haya concretado el ofrecimiento.



El número dos del chavismo insistió en que en Venezuela "no hay presos políticos" y dijo que el proceso actual es de gente "que cometió delitos y se están revisando". "Nosotros no tenemos nada que ocultar" y "esto no tiene nada que ver con presiones de ninguna naturaleza", añadió.



En ese contexto, aseguró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas puede ir a verificar el total de excarcelaciones, tal como propuso Delcy Rodríguez el viernes pasado, cuando pidió acabar con las "mentiras".



¿Qué dicen las organizaciones?

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, informó que este domingo hubo al menos 104 nuevas excarcelaciones, para un total de 266 desde el 8 de enero. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, publicó el domingo en X que había verificado 277 excarcelaciones desde el 8 de enero y advirtió que quedan más de 835 presos políticos encarcelados.

Por su parte, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) criticó este lunes que continúe la "falta de transparencia" en el proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades. En X, el comité señaló que si bien "toda excarcelación representa un alivio para las familias", las cifras independientes "contrastan con lo anunciado oficialmente por el Ejecutivo" que el viernes cifró en más de 600 las liberaciones sin detallar identidades.

Esto, advirtió, vuelve a "poner en evidencia la falta de transparencia y claridad sobre quiénes han sido liberados, bajo qué condiciones y cuántas personas continúan injustamente detenidas pero que no han podido ser documentadas por la sociedad civil debido al miedo, la opacidad y las restricciones impuestas por el propio Estado".

Para la organización, aún "no se ha honrado el compromiso" sobre una "liberación masiva" y de hacer "pública" la lista de los excarcelados. El comité indicó que más de mil personas "siguen detenidas por motivos políticos", por lo que expresó que "ningún esfuerzo de diálogo, convivencia o paz será creíble sin el reconocimiento pleno de la verdad de las víctimas y de quienes expresan el deseo genuino de cambio".

