Pelea entre Policía y aficionados a las afueras del Bernabéu en partido entre Real Madrid y Benfica

Los equipos de fútbol europeos Real Madrid de España y Benfica de Portugal se miden este miércoles 25 de febrero en el partido de vuelta de la fase previa a octavos de final de la Liga de Campeones. El encuentro deportivo se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. A las afueras del histórico lugar se presentaron enfrentamientos entre miembros de la Policía y seguidores del equipo portugués.

El programa deportivo español conocido como El Chiringuito TV compartió varios videos en los que se ven los miembros de la Policía de la ciudad enfrentándose en contra de los aficionados del Benfica en cercanías del Bernabéu. "Algún hincha del conjunto luso tuvo que ser atendido por los servicios médicos", aseguraron. (Lea: Colombiano fue asesinado en España días después de cumplir 18 años: implicado un menor de 13).



Por su parte, el diario portugués Correio da Manhã reportó lo que vivieron algunos de los aficionados que no se enfrentaron a la Policía, pero que presenciaron el tenso momento. "Tenía mucho miedo", dijo un niño seguidor del Benfica entre lágrimas. El padre del menor de edad aseguró que no fue claro la razón del alboroto y dijo que pareció "un descontrol total". Siga el minuto a minuto del partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica



El apoyo de los aficionados del Real Madrid a Vinícius Junior

La afición del Real Madrid que acudió al Estadio Santiago Bernabéu este miércoles para el partido de vuelta de la fase previa a octavos de final de la Liga de Campeones mandó un mensaje de apoyo al brasileño Vinícius Junior, quien aseguró haber recibido insultos racistas en la ida por parte del argentino Gianluca Prestianni.



Vinícius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen y un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero. Tras esto, el colegiado del encuentro activó el protocolo antirracismo y el encuentro se detuvo durante diez minutos.

Un Prestianni que no puede disputar el partido, después de que el Comité de Apelación de la UEFA informase este miércoles de que desestimó el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina. Supuesto episodio racista tras el que la afición del Real Madrid dedicó antes del partido dos pancartas de apoyo a su futbolista: “No al racismo” y “Respect” -Respeto, en español .

