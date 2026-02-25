Congresista Ángela Vergara anunció que su hijo capturado por ICE, en Estados Unidos, será liberado

La representante a la Cámara por Bolívar del Partido Conservador Ángela Vergara, que había denunciado que uno de sus hijos había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, siglas en inglés), anunció que el joven podrá ser liberado en las próximas horas tras permanecer más de 20 días recluido.



"Aún no tengo información oficial pero todo indica que así será", expresó Vergara a la agencia de noticias EFE, y agregó que mañana se reunirá con la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en Cartagena de Indias, donde se encuentra con motivo de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

La representante a la Cámara por Bolívar aseguró que la liberación se produce después de gestiones diplomáticas, pues la canciller se reunió en dos ocasiones con autoridades del Gobierno estadounidense para solicitar la liberación de su hijo de 23 años.



¿Cuándo fue capturado el hijo de Ángela Vergara?

Rafael Alonso Vergara, hijo de la representante, fue detenido el pasado 28 de enero por agentes del ICE en una carretera de Luisiana, pese a que, según la propia congresista, él contaba con estatus migratorio legal mientras tramitaba una solicitud de asilo político presentada tras emigrar a Estados Unidos en 2022.

La representante Vergara aseguró que su hijo tenía permiso de trabajo, número de seguro social y empleo como conductor de camión para una empresa logística cuando fue arrestado y aprisionado en el centro River Correctional Center, en el estado de Luisiana.



También, la política denunció que, durante su reclusión, Rafael permaneció en una celda hacinada con decenas de personas y enfrentó problemas sanitarios, incluidos brotes de enfermedades respiratorias y periodos sin acceso a agua potable.



La congresista del Partido Consevador había advertido, además, que decenas de colombianos detenidos en centros migratorios estadounidenses enfrentan demoras en sus procesos de repatriación por la falta de vuelos disponibles, pese a que algunos ya firmaron su salida voluntaria.

El pasado 30 de enero, Colombia reanudó los vuelos semanales de repatriación en aviones de la Fuerza Aérea, suspendidos temporalmente tras la crisis diplomática entre ambos países en 2025 por el trato a los deportados.

