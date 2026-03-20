EE. UU. reduce advertencia de viaje para Venezuela, pero mantiene alto riesgo en estos estados

EE. UU. anunció que rebaja en un nivel la alerta para viajar a gran parte de Venezuela, que de 4 se reduce a la categoría 3 (Reconsidere su viaje), reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en el país caribeño a ojos del Gobierno del presidente Donald Trump.

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Se subraya también el riesgo de emplear taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el que sirve a Caracas, y de emplear cajeros automáticos cerca del aeródromo.

El Departamento de Estado insiste en que "viajar de noche entre ciudades, o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado". (Lea también: Estados Unidos vuelve a izar su bandera en embajada de Venezuela después de siete años)



¿En qué estados de Venezuela sigue el nivel 4 de riesgo?

EE. UU. incrementó el pasado diciembre la alerta de viaje para Venezuela a la categoría 4 (No viajar), un nivel que el Departamento de Estado va a mantener activado en estados como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico o las zonas rurales de Bolívar "debido al riesgo de delincuencia, secuestro y terrorismo".



"Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros", explica un comunicado del Departamento de Estado.



El texto advierte que los grupos "terroristas" Tren de Aragua y Cartel de los Soles, originarios de Venezuela, continúan operando en el país, y que, en términos generales, distintas bandas violentas operan en zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana.

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Pese a que, desde el derrocamiento y arresto de Nicolás Maduro a manos de Washington en enero, se está trabajando para reanudar las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas, se advierte que "los servicios consulares de rutina permanecen suspendidos en Venezuela" y que la sección Asuntos de Venezuela, en la embajada estadounidense en Bogotá, continúa sirviendo mientras como legación de facto. (Lea también: Así pasa Nicolás Maduro sus días en prisión, según ABC de España: ¿qué grita en las noches?)

A su vez, Washington advierte que esta sección "no puede prestar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren fuera de Caracas".

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El Departamento de Estado recuerda también a sus ciudadanos que se requiere una visa para ingresar a Venezuela, que los visados no están disponibles a la llegada y que se corre el riesgo de ser detenido si se entra en el país sin un permiso válido expedido por las autoridades venezolanas.



EE. UU. considera a Venezuela una amenaza menor

La Inteligencia de Estados Unidos considera a Venezuela como una amenaza menor para los intereses nacionales tras la detención de Maduro.

Según el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI) que se publicó esta semana, Washington observa "una disposición por parte del Gobierno venezolano a cooperar con EE. UU. para abrir su economía y desarrollar la abundante capacidad de extracción de petróleo y gas natural del país". El reporte destaca también que el Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, "ha liberado a algunos presos políticos como parte de un programa de amnistía".

El informe considera "casi seguro que Latinoamérica y el Caribe experimentarán durante el próximo año focos de volatilidad que tienen el potencial de socavar los esfuerzos de los países -particularmente de los socios de EE. UU.-, o de distraerlos de sus objetivos de mejorar las condiciones de vida (de su ciudadanía), combatir los flujos de drogas ilícitas y contrarrestar la influencia extranjera".

En este sentido, y pese a rebajar la amenaza que supone Venezuela para Estados Unidos, sí reconoce que el país caribeño "continúa lidiando con muchas de estas dinámicas". Además, dedica un apartado especial al papel que China, Rusia e Irán desempeñan en América Latina y "que podría entrar en conflicto con los intereses de EE. UU. en la región".

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"Es probable que la demanda china de materias primas impulse una continua expansión económica hacia Latinoamérica, mientras que Rusia probablemente desee ampliar sus actuales lazos diplomáticos y de seguridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela", apunta la inteligencia estadounidense.

El pasado 5 de marzo, ambos países anunciaron que restablecían conexiones diplomáticas y consulares después de haberlas roto en 2019 y el acuerdo incluye la reapertura de embajadas y una agenda de cooperación, condicionada a una serie de reformas políticas y garantías de transición democrática por parte de Caracas. (Lea también: ¿Qué significa para Venezuela y EE. UU. haber restablecido sus relaciones diplomáticas?)

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Respecto a las relaciones económicas, Washington ha relajado las sanciones que pesaban sobre la petrolera estatal PDVSA para permitirle vender crudo a empresas estadounidenses y en mercados internacionales y también ha hecho lo mismo con el gas y el oro.

Estados Unidos se ha erigido en controlador de los flujos del petróleo venezolano a través de cuentas supervisadas, cuyos ingresos, asegura la administración Trump, deben beneficiar al pueblo venezolano y su transición a la democracia.

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co