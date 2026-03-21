Las fuertes críticas de Petro y Lula da Silva sobre la ONU y su papel en los conflictos globales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que las Naciones Unidas "ya no sirven", pues no están cumpliendo su función de evitar los conflictos armados y advirtió sobre el riesgo de un debilitamiento del sistema multilateral. Su homólogo brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva, también criticó la capacidad de la ONU frente a los conflictos globales durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, que se celebra en Bogotá.

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"Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (...) perfectamente alguien puede decir que ya no sirven", dijo Petro durante su intervención. El mandatario no estuvo presente en la apertura del encuentro, pero acudió posteriormente al inicio de las intervenciones de los jefes de Estado.

El presidente Petro aseguró en su discurso que Naciones Unidas, creada en 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial con el propósito fundamental de preservar la paz y la seguridad internacionales, "puede entrar en una parálisis" por su incapacidad para resolver problemas globales, en especial los conflictos armados.



En ese sentido, mencionó como ejemplo el aumento de guerras en distintas regiones del mundo, como Ucrania, Gaza o Irán, en referencia a la reciente escalada militar en Oriente Medio, y cuestionó que el sistema internacional no haya logrado contenerlas. También, alertó de que, ante problemas globales cada vez más graves, la falta de mecanismos efectivos de acción conjunta puede derivar en mayores niveles de inestabilidad y advirtió que "lo único que puede equiparar el poder del misil es la palabra".



Lo que dijo el presidente de Brasil sobre la ONU

Antes de Petro, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también criticó la incapacidad de la ONU para responder a los desafíos de la geopolítica actual. "Lo que vemos en el mundo es la falta total y absoluta de funcionamiento de las Naciones Unidas", expresó Lula, quien señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU y sus miembros permanentes fueron creados para intentar mantener la paz, pero esos "países más poderosos se creen dueños de los demás países".



Puntualmente, se refirió a las acciones de Estados Unidos con respecto a Cuba y Venezuela, las cuales, para él, "no son democráticas". "No es posible, no podemos admitir que los demás piensen que son dueños de nosotros. Miren lo que hacen con Cuba en este momento, miren lo que hicieron con Venezuela. Eso no es democrático", manifestó Lula en su intervención.

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El mandatario brasileño se preguntó "¿en qué párrafo, en qué artículo de la carta de las Naciones Unidas se dice que un presidente de un país puede invadir a otro? ¿En qué documento del mundo está escrito?, ni siquiera en la Biblia", añadió. "No somos más países colonizados, conquistamos nuestra soberanía con independencia, no podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países", manifestó al referirse a la intervención de EE.UU. el pasado 3 de enero en Venezuela, donde capturó a Nicolás Maduro, y al endurecimiento del bloqueo a Cuba.

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*Con información de EFE