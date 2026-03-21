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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump da ultimátum: EE.UU. atacará centrales eléctricas de Irán si no abre estrecho de Ormuz

Donald Trump da ultimátum: EE.UU. atacará centrales eléctricas de Irán si no abre estrecho de Ormuz

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Donald Trump
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EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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El mensaje de Trump tiene lugar después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

La importancia del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por él transita el 20 % de las exportaciones globales de crudo.

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Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EE.UU. e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

Trump ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón, que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo, pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.

EFE

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