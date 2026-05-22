Delcy Rodríguez anuncia que en junio comienza consulta nacional para reformar la Justicia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 1 de junio comenzará la consulta nacional para reformar la Justicia penal del país suramericano, que busca superar desafíos como el retardo procesal.

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"Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos", indicó Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria dijo que en un primer diagnóstico encontraron tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales "menos favorecidos".



Asimismo, denunció que actualmente hay jueces que piden "comisiones" o extorsionan para otorgar medidas de libertad.



Sobre el retardo procesal, Rodríguez indicó que firmó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que aumentó la cantidad de magistrados de 20 a 32, por lo que dijo que espera que esto incida en mayor actividad judicial.

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Igualmente, la presidenta hizo un llamado para que no se politice ni se partidice este proceso de consulta para la reforma de la justicia en el país suramericano.

"Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país", subrayó.

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En abril pasado, Rodríguez instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los "males que persisten" en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

Delcy Rodríguez dice que en “próximas horas” se superarán las 500 excarcelaciones en total

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que se van a superar las 500 excarcelaciones de presos políticos "en las próximas horas", luego de asegurar que esta semana han sido liberados 395 detenidos.

"Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas", aseguró la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Rodríguez señaló que estos son casos que no estaban enmarcados en la ley de amnistía, promulgada en febrero pasado, por lo que tuvieron "un proceso distinto", a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Asimismo, dijo que bajo estos dos esquemas se han hecho consultas con ONG y universidades, que no precisó, que los ha llevado a un proceso "hasta ahora de 395 liberaciones".

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Rodríguez pidió al Programa para la Paz y Convivencia Democrática enfocarse en este trabajo para poder seguir analizando el sistema de justicia penal.

Este viernes, ONG llamaron a las autoridades de Venezuela a cumplir con las 300 excarcelaciones de presos políticos prometidas para esta semana, luego de que los registros de diversas organizaciones indiquen que las liberaciones están rondando cerca del 10 % de este total.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos manejan diversas cifras sobre el total de presos políticos excarcelados.

Según Justicia, Encuentro y Perdón, unos 43 han sido excarcelados esta semana tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien aseguró que 300 personas saldrían antes de este viernes.

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No obstante, la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de estos detenidos, aseguró en X que las excarcelaciones de esta semana se mantienen en 38.

Las nuevas excarcelaciones se han producido de forma paralela a las otorgadas a través de la ley de amnistía aprobada en febrero pasado, que ha llegado a beneficiar a más de 8.000 personas, muchas de las cuales estaban en libertad condicional.

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Entre los nuevos excarcelados están tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a 30 años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Rodríguez anunció estas medidas en momentos en que la oposición y ONG exigen una investigación con apoyo internacional sobre la muerte bajo custodia del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de su madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo pasado.

EFE