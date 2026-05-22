¿En qué estado encontraron a Blanca Adriana, la mujer que desapareció como Yulixa Toloza?

México está consternado por el caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años que desapareció después de ir a una clínica estética en el estado de Puebla, México. El caso guarda varias similitudes con el de la colombiana Yulixa Toloza, quien falleció bajo circunstancias similares en Bogotá. Vázquez había desaparecido desde el 18 de mayo después de asistir a un centro estético que habría operado ilegalmente.



La víctima de este nuevo caso fue encontrada tres días después del reporte de su desaparición en Tlaxcala, el pasado 21 de mayo. La información fue dada este jueves por la Fiscalía General del Estado de Puebla, la cual informó a través de redes sociales que había “localizado en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala, el cuerpo sin vida de una mujer con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana N.”.



(Más detalles sobrele caso de Yulixa Toloza: Esta sería la causa de muerte oficial de Yulixa Toloza, según fuentes de Medicina Legal)

Tras horas de inspección, las autoridades competentes confirmaron que, en efecto, el cuerpo correspondía a Vázquez. La información también fue confirmada por la familia, pues su esposo fue a identificarla.

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¿En qué estado encontraron a Blanca Adriana?

El cuerpo de Vázquez Montiel fue localizado en un canal de aguas negras del municipio de Altzayanca, Tlaxcala. "Lamentablemente no fue lo que queríamos, haberla encontrado con vida. Ya nos confirmaron el deceso y ahorita estamos todavía haciendo trámites", dijo su esposo Florencio Vázquez frente a los medios de comunicación.

Según la información conocida por Univisión, el cuerpo vestía ropa negra parecida a la que llevaba Blanca Adriana el día de su desaparición. Medios locales indican que el cadáver tenía vendajes e incisiones en el abdomen.



¿Cómo desapareció la mujer?

De acuerdo con la información divulgada por medios locales, la mujer había ido junto a su esposo a un lugar llamado “Detox Clínic”, que promocionaba supuestas liposucciones exprés. “Ella tampoco iba con la idea de hacerse este procedimiento, ella a lo que iba era a la evaluación”, dijo su hijo Adrián a Imagen Noticias.



Allí la habría atendido una supuesta doctora llamada Diana Alejandra Palafox Romero, quien ahora es persona de interés en la investigación. Y es que esta mujer convenció a su paciente de realizarse el procedimiento ese mismo día. Cabe decir que Palafox no fue encontrada en el Registro Nacional de Profesionistas.

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Un video de una cámara de seguridad fue la pieza clave para saber cuál habría sido la suerte de esta mujer. Y es que un metraje muestra el momento en el que tres personas subieron un bulto pesado y negro a un Mini Cooper rojo. Por el momento, los señalados responsables de este caso son Palafox y su hijo Carlos Quezada Palafox, quienes se encuentran prófugos de la justicia.

Los casos de Blanca y Yulixa reabren una discusión en América Latina alrededor de las clínicas estéticas ilegales y la responsabilidad de realizar los procedimientos estéticos por parte de profesionales y los mismos pacientes.

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María Paula Rodríguez Rozo

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