Hombre pasó 7 años en tratamiento por cáncer terminal que los médicos le diagnosticaron por error

En Inglaterra, un hombre de 41 años denuncia que ha perdido los últimos siete años de su vida sometido a un tratamiento médico para tratar el cáncer terminal que le diagnosticaron a causa de su fatiga severa. Luego de temer que podía perder la vida y pasar por todo el proceso, descubrió que nunca tuvo cáncer y que los médicos se equivocaron.

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Se trata de Simon Pearson, un habitante de Nuneaton, en Inglaterra, quien ha emprendido acciones legales contra los médicos que lo diagnosticaron erróneamente y contra los hospitales en los que se sometió a cerca de 42 procedimientos para tratar una enfermedad que no tenía entre 2017 y 2025.



¿Cómo ocurrió todo?

Pearson acudió a su médico de cabecera en 2017 por un cansancio extremo que le preocupaba. El profesional que lo atendió lo remitió al Hospital George Eliot, donde luego de un recuento elevado de células sanguíneas y niveles anormales de hierro los médicos le diagnosticaron policitemia vera, una forma rara e incurable de cáncer de sangre.

La noticia fue devastadora para el hombre, quien solo pensaba en su esposa y sus dos hijos. Los profesionales de la salud le explicaron que esta enfermedad provoca que las células de la médula ósea produzcan demasiados glóbulos rojos y también puede causar que las personas tengan un número anormalmente alto de plaquetas y glóbulos blancos.



Pero eso no fue todo, también le diagnosticaron hemocromatosis, una enfermedad genética que puede causar daños en los órganos al acumular hierro tóxico en el cuerpo. "No tenía motivos para cuestionar nada de lo que me dijeron y deposité mi confianza en los médicos", detalló Simon, quien inmediatamente inició todos los procesos para tratar la enfermedad.



A pesar de su fobia a las agujas, Simon aceptó que durante 42 ocasiones lo inyectaran para drenar la sangre de su cuerpo, un procedimiento que los médicos le aseguraron ayudaría a controlar la enfermedad y prevenía que órganos como el hígado, el páncreas, el corazón y también las articulaciones se vieran afectadas.

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"Durante años estuve entrando y saliendo del hospital, creyendo que tenía una enfermedad que eventualmente podría matarme; a veces pasaba la noche en vela, aterrorizado. También me preocupaba que fuera genético y algo que pudiera transmitir a mis hijos. Me sentía muy culpable y constantemente preocupada por su futuro", reconoció.



El momento de la cruel verdad

Siete años más tarde del comienzo de su pesadilla, en junio de 2025, una enfermera sorprende a Simon al indicarle que no cree que tenga ninguna enfermedad en medio de una cita de rutina. Después de algunas pruebas todo se confirmó, Pearson no padecía ni policitemia vera ni hemocromatosis.

Aunque se podría decir que era un alivio, lo cierto es que la noticia fue un shock para el paciente, quien indignado reclamó todos los años que estuvo sometiéndose a tratamientos para enfermedades que le diagnosticaron por error. Además, a causa de los procedimientos también empezó a padecer consecuencias físicas y de salud mental.

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"Durante todo ese tiempo sufrí efectos secundarios, entre ellos dolores de cabeza y fatiga. Mi calidad de vida y mi capacidad para trabajar se vieron afectadas, y tuve dificultades para mantener a mi familia. Todavía me cuesta asimilar que todo fue un error. A veces, siento que he perdido el sentido de la realidad", aseguró.

A través de su abogada, Victoria Zinzan, el hombre de 41 años ha denunciado al sistema de salud por este catastrófico error que tuvo un impacto físico, financiero y mental en él y su familia. "Simon pasó años creyendo que padecía una enfermedad grave y potencialmente mortal, sometiéndose a repetidos e inapropiados procedimientos hospitalarios que le causaron daño. “Los últimos años han tenido un impacto significativo a nivel financiero, físico y emocional en Simon, quien sigue conmocionado y disgustado por lo que ha tenido que soportar".

El hospital en el que fue diagnosticado emitió una disculpa pública a través de su director, el Dr. Naj Rashid, mientras el caso avanza en los tribunales. “Me gustaría ofrecer nuestras más sinceras disculpas al Sr. Pearson por las deficiencias en la atención que recibió de nuestra parte. Sin duda, la atención que recibió el Sr. Pearson no estuvo a la altura de nuestros altos estándares habituales y le causó un gran sufrimiento. Estamos trabajando con él para asegurarnos de que cuente con todo nuestro apoyo en el futuro”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co