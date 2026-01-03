En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Delcy Rodríguez dice que captura de Maduro es ilegal y que están "listos para defender a Venezuela”

Delcy Rodríguez dice que captura de Maduro es ilegal y que están "listos para defender a Venezuela”

La vicepresidenta de Venezuela, Donald Trump, señaló como "ilegitima" la operación de Estados Unidos para capturar al mandatario venezolano. "Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro", dijo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Trump mencionó a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “Tiene voluntad de hacer lo que pensamos”
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad