Delcy Rodríguez dice que captura de Maduro es ilegal y que están "listos para defender a Venezuela”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, apuntó este sábado que la captura en Caracas de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar se inscribe en una ofensiva más amplia que incluye, entre otros objetivos, el de descabezar el llamado cartel de los Soles, organización de cuya dirección acusa al mandatario venezolano.

A propósito de la operación contra Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la captura del jefe del régimen y su esposa por parte de Estados Unidos y exigió la liberación. “El pueblo venezolano está indignado por el secuestro ilegal e ilegitimo del presidente y de la primera dama. Se activa toda Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro”, indicó.

La funcionaria señaló que desde el régimen “estamos listos para defender a Venezuela, nuestros recursos naturales”, señalando que el pueblo tiene conciencia sobre sus hidrocarburos y recursos energéticos. También mencionó que se activará el decreto de conmoción externa para que se ejecute.



“Aquí hay un gobierno con claridad. Retomo las palabras del presidente (Maduro), estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, es lo único que aceptaremos para algún tipo de relacionamiento luego de haber atentado y agredido militarmente a nuestra amada nación”, anotó Rodríguez.



Las palabras de Rodríguez distan de lo mencionado por Donald Trump en la rueda de prensa en la que entregó detalles de la operación de captura de Maduro. Según el presidente estadounidense, la vicepresidenta del país suramericado le dijo al secretario de Estado, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la detención del jefe del régimen. "Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione", declaró.

De hecho, Trump mencionó que Estados Unidos "gobernará" la nación petrolera hasta que haya una transición "pacífica". Y añadió: "Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo.

En una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión venezolana, Rodríguez agregó que "exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela".

Noticia en desarrollo…

