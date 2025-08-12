Delegación de congresistas de EE. UU., entre ellos Bernie Moreno, se reunirá con Petro en Colombia

Una delegación de congresistas de Estados Unidos, encabezada por el senador republicano Bernie Moreno, viajará a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro y otros políticos de varios partidos, con miras a fortalecer las relaciones bilaterales.

Durante las reuniones abordarán los temas del crimen organizado, el clima de negocios y la creciente influencia de China en el país, de acuerdo con un comunicado del senador demócrata Rubén Gallego, que será parte de la comitiva.

El senador Moreno, electo por Ohio, nació en Colombia. La madre de Gallego es colombiana, por lo que los dos son los primeros legisladores colombo-estadounidenses del país norteamericano.



Uno de ellos asistirá al sepelio de Miguel Uribe Turbay

El viaje de los congresistas de EE. UU. coincide con la muerte del senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quien estaba hospitalizado desde hace dos meses tras ser víctima de un atentado.

"Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos", indicó Moreno en su página de X uniéndose a las muchas voces que lamentaron la muerte del colombiano. Además, el parlamentario será uno de los funcionarios de Estados Unidos que asistirá a las honras fúnebres del precandidato del Centro Democrático. No obstante, Moreno no ha publicado detalles del resto de su viaje.

También vendrá al sepelio del político colombiano el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Por su parte, Gallego, que representa a Arizona en el Senado federal, lamentó la muerte del senador de oposición. "Mis condolencias están con los seres queridos de Miguel Uribe. La violencia no tiene cabida en la política: debemos rechazar el extremismo y proteger la democracia y el futuro de Colombia", indicó.

Sin embargo, él no asistirá al funeral de Miguel Uribe Turbay y, de acuerdo con el comunicado, llegará el jueves 14 de agosto a la ciudad de Cartagena para las reuniones con congresistas colombianos de varios partidos y luego harán lo mismo con alcaldes y líderes empresariales. El viernes, los senadores viajarán a Bogotá para reunirse con el presidente Petro y participar en una conferencia de prensa del Consejo Atlántico.

El senador Gallego no se reunirá con el expresidente Álvaro Uribe, quien cumple una pena de prisión domiciliaria tras ser condenado en primera instancia a 12 años por fraude procesal y soborno en actuación penal, destacó en su comunicado.

El viaje de los legisladores estadounidenses fue anunciado el pasado marzo por el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras un viaje a Washington.

