Condenan a niñera que planeó junto a su amante la muerte de su jefa

El caso por el asesinato de Christine Banfield y Joseph Ryan en febrero de 2023 en Estados Unidos dio un nuevo y contundente giro recientemente. Un tribunal de Virginia condenó el viernes a Juliana Peres Magalhaes a diez años de cárcel por este doble homicidio.

La mujer, que es una niñera de origen brasileño, se declaró culpable de conspirar con Brendan Banfield, el que era su jefe y amante, para asesinar a su esposa y a un desconocido en la vivienda familiar.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Durante el juicio, la fiscalía señaló que Peres y Banfield empezaron una relación extramatrimonial en 2022, cuando la mujer llegó a la vivienda familiar como au pair o niñera. Esta relación fue acreditada con fotografías de la niñera, de entonces 23 años, y su jefe, de 40, en viajes y conciertos juntos. En medio de su relación, aseguraron que ambos armaron un plan para asesinar a Christine Banfield, la esposa del exagente del IRS.

La jueza principal del Tribunal, Penney S. Azcárate, tomó su veredicto condenatorio luego de que también se demostrara que ambos diseñaron un plan no solo para asesinar a la mujer de Brendan, Christine Banfield, sino también a otra persona, Joseph Ryan, que se encontraba en la casa de la pareja en febrero de 2023.



El plan que había preparado la pareja consistía en hacerse pasar por la mujer de Banfield en una página de redes sociales para fetiches sexuales y organizar un encuentro, simulando una violación, con Ryan, un usuario de esa web. Para ello, citaron al hombre en la casa Banfield con una excusa de un supuesto juego sexual, los asesinaron y realizaron llamadas falsas al 911.



Juliana y Brendan fingieron sorprenderlos en la casa y al descubrir que Ryan atacaba a la mujer, lo habrían matado y accidentalmente a ella también. Sin embargo, Peres se declaró culpable de homicidio involuntario en 2024 después de cooperar con los investigadores.

"Sé que mi remordimiento no puede traerles paz", aseguró la antigua niñera a las familias de las víctimas. "Me perdí en una relación y dejé atrás mi moral y mis valores".

A pesar de sus palabras, la jueza expresó: “Tus acciones fueron deliberadas, egoístas y demostraron un profundo desprecio por la vida humana. Así que seamos claros: no mereces nada más que encarcelamiento y una vida de reflexión sobre lo que le has hecho a la víctima y a su familia. Que pese mucho en tu alma”.

El pasado 2 de febrero Banfield fue declarado culpable de dos cargos de asesinato con agravantes: uno por uso de arma de fuego al cometer un delito grave y otro por maltrato infantil. ya que su hija de cuatro años estaba en la casa familiar cuando se produjeron los crímenes.

*Con información de EFE

