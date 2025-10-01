En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Armada de Israel intercepta flotilla Global Sumud que tiene como destino Gaza

Armada de Israel intercepta flotilla Global Sumud que tiene como destino Gaza

El ministro de Exteriores había confirmado que a los tripulantes de la embarcación se les había pedido desviar su camino. Sin embargo, ya fue interceptada.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Armada de Israel intercepta a flotilla Global Sumud que tiene como destino Gaza
Los activistas alertaron sobre la presencia de 20 buques "no identificados" -
APF

Publicidad

Publicidad

Publicidad