Armada de Israel intercepta flotilla Global Sumud que tiene como destino Gaza

El barco "Alma", de la Global Sumud Flotilla, ha sido interceptado en aguas del Mediterráneo por la Armada israelí, poco después de que los activistas alertarán de la presencia de 20 buques "no identificados" en su radar, informó a la agencia de noticias EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, desde una de las embarcaciones.

Minutos antes de la intercepción, la organización había informado de que 20 buques "no identificados" se aproximaban a las embarcaciones de la misión, pero reiteró que los tripulantes no se dejarían "intimidar por amenazas", pese a prever un "posible bloqueo naval".

"No nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni por los esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza", afirmó la Global Sumud Flotilla en un mensaje en su canal de Telegram.



Previamente, la flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, había avistado las embarcaciones -que además había detectado en su radar-, a unas 80 millas del enclave palestino, confirmó a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la misión.

"Por favor, prepárense para intercepción", se escuchó en el Alma poco después del avistamiento, ante lo que sus pasajeros se han ido sentando en la popa del barco con los chalecos salvavidas puestos.

En otras embarcaciones de la flota, los tripulantes se prepararon con los chalecos listos para otras posibles intercepciones o abordaje por parte de la Armada israelí.

Los participantes en esta iniciativa, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios, han superado la zona de exclusión marcada por Israel en 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) y se encuentran en aguas internacionales.

