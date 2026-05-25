Lo que se sabe de la muerte de turista que había desaparecido mientras recorría Machu Pichu

Un turista australiano de 53 años falleció al caer por la pendiente de una montaña mientras recorría el Camino Inca para llegar a la ciudadela de Machu Picchu, el principal destino turístico de Perú en la región surandina de Cusco, según confirmaron las autoridades locales.



La víctima desapareció el pasado miércoles en un sector conocido como Wiñaywayna - Intipunku del Camino Inca, cuando recorría con un grupo de turistas un tramo de escalinatas, llamado 50 gradas, y aparentemente perdió el equilibrio y cayó por la ladera de una montaña cubierta de árboles y densa vegetación.

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El subprefecto del distrito de Machu Picchu, Michael Ugarte, reportó a la emisora RPP que el cuerpo del turista identificado como Matthew Cameron Patron, fue recuperado el jueves a la altura del kilómetro 107 del Camino Inca y que será trasladado a Machu Picchu Pueblo.

Ugarte agregó que se informará a la embajada de Australia en Perú sobre el hallazgo para que proceda con las gestiones correspondientes junto a sus familiares. Según el reporte de la Policía Nacional en Cusco, la víctima visitaba la región incaica desde hace 12 días junto a su esposa.



Ambos decidieron llegar a la ciudadela arqueológica por el Camino Inca, una de las rutas preferidas por los turistas habituados a las caminatas de larga distancia, en medio de un paisaje boscoso y con impresionantes vistas del parque monumental.



La Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco informó el miércoles que un equipo de rescate del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu estaba a cargo de las labores de búsqueda de Patron, tras ser reportado como desaparecido, en una zona de difícil acceso y pronunciada pendiente, utilizando técnicas de progresión vertical.

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