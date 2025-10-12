Desgarrador mensaje de novia de Fede Dorcaz, cantante asesinado en México: "Por favor, vuelve"

La noche del 9 de octubre se tiñó de tragedia en la Ciudad de México. En una de las arterias más transitadas de la capital, el Anillo Periférico, el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz fue asesinado a tiros mientras conducía su vehículo. Tenía 29 años, una carrera artística en ascenso y un futuro prometedor junto a su pareja, la creadora de contenido y cantante Mariana Ávila. La noticia sacudió al mundo del espectáculo latinoamericano y dejó una estela de dolor que se hizo aún más profunda con el mensaje que Mariana compartió en redes sociales: “Amor, por favor, vuelve”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La pareja se preparaba para debutar en el reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, de Televisa, el lunes siguiente. Horas antes del crimen, ambos habían estado ensayando en los foros de San Ángel, compartiendo risas, pasos de baile y sueños. Nadie imaginaba que ese sería el último día que Mariana vería con vida a Fede.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Dorcaz fue interceptado por dos hombres armados que viajaban en motocicletas. El ataque ocurrió a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. Aunque se especula que pudo tratarse de un intento de asalto, las autoridades aún no han confirmado el móvil del crimen. Las cámaras de vigilancia del lugar están siendo revisadas para identificar a los agresores.



El diario argentino Clarín informó que los atacantes venían siguiéndolo varios metros y le dispararon al menos tres veces, provocándole la muerte de forma instantánea. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, pero hasta el momento no se han reportado detenciones.



Mariana Ávila dedica desgarrador mensaje a su novio, Fede Dorcaz

La reacción de Mariana Ávila fue inmediata y profundamente conmovedora. A través de su cuenta en X, compartió un mensaje que conmovió a miles de seguidores: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre". Horas más tarde, publicó otro texto aún más desgarrador: "No quiero estar un día más sin ti, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado".

Publicidad

Las palabras de Mariana resonaron en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su solidaridad y tristeza. "Marianita nos destroza tu situación, te queremos”, "ahora tenés un angelito que te va a cuidar por siempre", "eras su razón para brillar, y él va a seguir haciéndolo desde el cielo", fueron algunos de los comentarios que recibió.



Sin embargo, Mariana también usó sus redes sociales para pedir justicia para el artista: "Mi fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó".

Añadió: "Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia. NO HAY MÁS. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue CORRECTO. UN ÁNGEL. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo. En este mundo de perversión SIEMPRE mi Fede recibió propuestas para que su carrera 'la impulsaran rápido' jamás en la vida aceptó, jamás y nunca, siempre me dijo que prefería no tener dinero para comer, que vender su imagen, siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas".



Fede Dorcaz y Mariana Ávila, una historia de amor que conquistó corazones

Fede Dorcaz y Mariana Ávila iniciaron su relación en enero de 2024. Se conocieron en eventos del medio artístico y, según relataron en entrevistas, fue Mariana quien dio el primer paso al contactarlo por Instagram. Desde entonces, se volvieron inseparables. La pareja compartía constantemente en redes sociales fotos y videos de sus viajes por Cozumel, Honduras y las Bahamas. También colaboraron musicalmente en el tema “Moka”, que se convirtió en un símbolo de su unión. En enero de este año celebraron su primer aniversario, y planeaban debutar juntos en televisión como pareja de baile.

Publicidad

Uno de los recuerdos más importante para Fede fue cuando llevó a Mariana a Mar del Plata, su ciudad natal, para mostrarle los lugares que más amaba. En “La Feliz”, como se conoce a la ciudad costera argentina, compartieron momentos que hoy se han transformado en memorias imborrables.



Fede Doscaz, un artista en ascenso

Federico Dorcaz nació en Mar del Plata el 28 de enero de 1996. A los 14 años emigró con su familia a Mallorca, España, donde inició su carrera como modelo. Su talento y presencia lo llevaron a convertirse en imagen de Giorgio Armani durante tres años. Deportista y amante del fútbol, militó en el club San Francisco antes de volcarse por completo a la música.

Su sencillo “Tú” marcó el inicio de una nueva etapa artística que lo llevó a presentarse en escenarios como la Arena Monterrey y a los Premios Juventud 2025, celebrados en Panamá. En México encontró una plataforma para relanzar su carrera musical y una comunidad que lo recibió con los brazos abiertos. En una entrevista reciente, Fede expresó su gratitud hacia el país que lo acogió: “Probablemente, uno de los momentos más lindos de mi vida y mi carrera. Todo lo que un día soñé está pasando. Acabamos de cantar en la Arena Monterrey. Gracias por todo el amor y cariño que me dieron, nunca lo voy a olvidar”.

Mariana Ávila compartió un video en el que Fede hablaba sobre México, país al que llamaba “generoso con los extranjeros”. Junto al clip, escribió: “Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti”. La frase se convirtió en un eco de la dualidad que representa el país para muchos artistas extranjeros: un lugar de oportunidades, pero también de riesgos. El asesinato de Fede Dorcaz se suma a una serie de ataques recientes que han estremecido al mundo del entretenimiento en México.

Apenas unas semanas antes, los cantantes colombianos B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en Cocotitlán, Estado de México, tras varios días desaparecidos. También en septiembre, el estilista de celebridades Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, fue asesinado en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL