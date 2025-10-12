En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TREN DE ARAGUA
DIANE KEATON
PUENTES EN BOGOTÁ
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Desgarrador mensaje de novia de Fede Dorcaz, cantante asesinado en México: "Por favor, vuelve"

Desgarrador mensaje de novia de Fede Dorcaz, cantante asesinado en México: "Por favor, vuelve"

Mariana Ávila, pareja del cantante argentino, usó sus redes sociales para exigir justicia por este crimen atroz: "Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia".

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Desgarrador mensaje de novia de Fede Dorcaz, cantante asesinado en México
Desgarrador mensaje de novia de Fede Dorcaz, cantante asesinado en México -
Intagram: soymarianaavila y fededorcaz

Publicidad

Publicidad

Publicidad