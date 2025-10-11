En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado en México: esto se sabe

Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado en México: esto se sabe

Recientemente, el artista había visitado por primera vez Colombia para promocionar su carrera. En México estaba próximo a participar en un reality en televisión.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Fede Dorcaz
El cantante argentino vivía en México desde hace dos años -
Foto: @fededorzac

Publicidad

Publicidad

Publicidad