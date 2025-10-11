Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado en México: esto se sabe

El mundo del entretenimiento latinoamericano pierde a una nueva estrella en México. En esta ocasión fue asesinado el modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, quien próximamente iba a participar en un reality de famosos en ese país.



¿Cómo murió Fede Dorcaz?

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 9 de octubre, cuando el argentino se movilizaba en una camioneta blanca por la Avenida Anillo Periférico en la capital mexicana. Las primeras pistas recogidas por las autoridades indican que el carro del cantante fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, los hombres de la moto atacaron a Dorcaz y este intentó huir del lugar, fue ahí cuando lo atacaron con un arma de fuego. Aunque el cantante intentó escapar, el vehículo perdió el control y se detuvo metros más adelante.

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hicieron presencia en el lugar al recibir una alerta por disparos y encontraron el cuerpo sin vida del cantante de 29 años, a causa de varios impactos de arma de fuego. Paramédicos que también llegaron al sitio confirmaron que el argentino ya no presentaba signos vitales y lo declararon muerto en el lugar de los hechos.



Las autoridades mexicanas intentan establecer si se trató de un intento de hurto o fue un ataque directo al cantante. La investigación está en manos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, entidad que está revisando las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Por ahora, no hay sospechosos ni personas capturadas por este hecho.

El cuerpo de Fede Dorcaz, por el momento, permanece en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le realizará la respectiva necropsia. Mientras tanto, la embajada argentina en México ya fue notificada del caso e inicia el procedimiento correspondiente para la entrega del cuerpo a la familia del joven.



¿Quién era Fede Dorcaz?

Federico Dorcazberro, más conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz, era un modelo y cantante argentino de 29 años que ya había logrado pasar por grandes pasarelas de la moda internacional y que ahora estaba enfocado en posicionar su carrera como cantante.



Por ese motivo, el joven se había radicado hace dos años en Ciudad de México, donde buscaba abrirse más oportunidades en el mundo musical fuera de su natal Argentina. En medio de su trabajo, de hecho, había logrado venir por primera vez a Colombia a mediados de julio para dar a conocer su música en el país.

Más recientemente, Dorcaz estaba muy emocionado porque haría parte de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy junto a su novia Mariana Ávila, una reconocida influencer venezolana también radicada en ese país. "La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada", escribió el equipo del programa en sus redes sociales".

De la misma forma, Mariana Ávila, publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, dando cuenta de su desconsuelo en este momento. "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre", escribió la mujer.



Violencia en México

El asesinato de Fede Dorcaz se da en un momento en el que los ojos del mundo están pendientes de México por los asesinatos de personalidades que se han dado en el país en los últimos meses. En agosto un caso que conmocionó a la prensa internacional fue el ataque cruel a la influencer Esmeralda Ferrer y toda su familia, hallados sin vida en bolsas en una camioneta.

Después vino la desaparición y posterior asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como DJ B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown. Más recientemente, el asesinato del famoso estilista Miguel Ángel de la Mora, conocido popularmente como ‘Micky Hair’, quien era reconocido por ser el estilista de confianza de famosas como Ángela Aguilar.

