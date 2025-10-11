Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, se someterá a radioterapia para tratar su cáncer

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden se someterá a radioterapia en una "siguiente fase" de su tratamiento por cáncer, según informó este sábado el portal NBC. Un portavoz del exmandatario informó a la cadena que la radioterapia formará parte de un "plan de cuidados" contra el agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, cuyo diagnóstico fue hecho público el pasado mes de mayo.

El tratamiento de radiación durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal, detalló el portavoz. A principios de septiembre, se conoció que Biden, de 82 años, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel.

Joe Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en la posición debido a su edad y su salud. El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.



A inicios de 2024, el médico personal de Joe Biden le declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico. En febrero de 2023, al expresidente se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la cual el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.



¿Cuándo le detectaron el cáncer a Joe Biden?

El diagnóstico de cáncer de próstata al expresidente Joe Biden fue confirmado y hecho público el 18 de mayo de 2025, según comunicó su oficina personal. La detección se produjo luego de que Biden presentara síntomas urinarios persistentes, lo que llevó a realizarle estudios médicos más detallados. Estos exámenes revelaron la presencia de un adenocarcinoma prostático con una puntuación de Gleason de 9, lo que indica un tipo de cáncer agresivo. Además, se confirmó que la enfermedad había hecho metástasis en los huesos, lo que elevó el nivel de preocupación sobre su estado de salud.

El diagnóstico fue comunicado oficialmente por su equipo médico, que también señaló que el cáncer parecía ser sensible a las hormonas, lo que permitiría aplicar tratamientos hormonales y radioterapia con expectativas de respuesta positiva. Desde entonces, Biden ha estado bajo supervisión médica constante y ha iniciado un plan de tratamiento que incluye radioterapia durante cinco semanas, además de medicación hormonal.



