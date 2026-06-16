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Noticias Caracol  / MUNDO  / Destruyen geoglifo prehispánico de más de 1.000 años en Perú: ¿quién estuvo detrás?

Destruyen geoglifo prehispánico de más de 1.000 años en Perú: ¿quién estuvo detrás?

La figura estaba vinculada al culto del agua. Fue destruida en su totalidad.

Por: AFP
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
Geoglifo en Perú
Imágenes del geoglifo
AFP

Un geoglifo prehispánico de más de 1.000 años de antigüedad, vinculado al culto del agua, fue destruido en su totalidad por invasores de tierras tras haber sido desalojados de un área arqueológica en el norte de Perú, informó este lunes el gobierno.

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La figura afectada, conocida como 'El Triple Espiral', se ubicaba en el distrito de Laredo en la región La Libertad, a unos 560 kms al norte de Lima sobre la costa peruana.

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"La secuencia de los hechos permite presumir que este atentado constituiría una represalia contra las acciones de recuperación y defensa del patrimonio cultural ejecutado por el estado", indicó el ministerio de Cultura en un comunicado.

La dimensión del geoglifo superaba los 20 metros de largo por seis metros de ancho, y guardaba similitudes con los de Nasca, en la costa sur de Perú.

La autoridad cultural expresó en un comunicado "su más enérgico rechazo y condena por la destrucción total del geoglifo", que era un testimonio de las sociedades prehispánicas que habitaron la región.

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Según la policía y funcionarios del ministerio, el geoglifo fue borrado de manera intencional, mediante la remoción del terreno por parte de traficantes de terreno del área arqueológica.

'El Triple Espiral' se hallaba en una zona arqueológica estatal conocida como Quebrada Santo Domingo, de 1500 hectáreas, donde se conservan evidencias de ocupación humana desde hace unos 11.000 años hasta el siglo XV.

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La destrucción ocurre pocos días después de una intervención realizada por la policía para retirar construcciones ilegales levantadas cerca del monumento arqueológico, según la prensa.

Las reacciones de rechazo a través de las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos usuarios han señalado que este hecho es un crimen contra el patrimonio histórico de Perú.

AFP
Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
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