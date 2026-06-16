Esto se sabe del operativo de EE. UU. y Venezuela en el que cayó 'Niño Guerrero', del Tren de Aragua

Héctor Rustherford Guerrero Flores, el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, cayó en días pasados bajo la sombra de la tutela de Washington sobre Caracas durante un ataque del Comando Sur de Estados Unidos coordinado "estrechamente" con Venezuela.

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La muerte del "Niño Guerrero", convertido en uno de los delincuentes más buscados de Suramérica, fue anunciada por el gobernante estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth, después de rumores en el país suramericano que vinculaban una operación en una zona minera en el estado Bolívar con la búsqueda de Guerrero.

Este hecho se produce cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que acusaba al Gobierno del líder chavista de cooperar con la organización criminal Tren de Aragua, vinculada a extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas.



De 42 años, se encontraba prófugo desde 2023, después de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua, organización que fue extendiendo sus tentáculos por América Latina hasta llegar a Estados Unidos, donde fue calificada como terrorista por la propia Administración de Trump.



Washington lo acusaba de transformar al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental que representa una amenaza para la seguridad pública en toda América. Por esta razón, el 17 de julio del año pasado anunció sanciones contra Guerrero y otros cinco miembros de ese grupo.

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Desde 2024, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a la captura de este prófugo que, según InSight Crime, incursionó en la delincuencia en el 2000, cuando atacó a policías de su estado natal Aragua y se involucró con "negocios de microtráfico".

Este lunes el Gobierno de Venezuela aseguró que cayeron "centros operativos" criminales con la muerte de Guerrero. El Ministerio de Comunicación venezolano aseguró que las operaciones de inteligencia y despliegue territorial ejecutadas "en colaboración con los organismos de seguridad de Estados Unidos quebraron los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país, con la caída" del 'Niño Guerrero'.

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Su muerte, según Caracas, responde a una "planificación estratégica sostenida orientada al desmantelamiento logístico de las bandas transnacionales". Además, el país "mantiene canales activos de asistencia técnica e intercambio de información con redes policiales globales", señaló la cartera de Comunicación.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Comando Sur de su país "lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito" al 'Niño Guerrero', líder de la banda de origen venezolano calificada como terrorista por Washington, un operativo en el estado Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.

Trump aseguró que el ataque fue coordinado con sus "amigos de Venezuela" con quienes colabora de "manera excelente".

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países, que restablecieron relaciones en marzo, luego de siete años de ruptura.

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Este operativo, sobre el que organizaciones exigen transparencia, se ejecutó dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas.

Por su parte, la líder opositora venezolana y nobel de paz 2025, María Corina Machado, agradeció el sábado al presidente de Estados Unidos por sus acciones contra "grupos armados, organizaciones criminales y mafias".

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*Con información de EFE