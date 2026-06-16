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Noticias Caracol  / MUNDO  / Operarios que lanzaron al vacío a mujer que hacía bungee jumping, a la cárcel por presunto homicidio

Operarios que lanzaron al vacío a mujer que hacía bungee jumping, a la cárcel por presunto homicidio

La mujer de 21 años habría pagado un monto extra para llevar una cámara que, hasta el momento, no ha sido encontrada.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Mujer que murió en salto de bungee
Imágenes de dos de los capturados.
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Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, falleció tras ser lanzada al vacío en una atracción de 'bungee jumping' en Brasil sin ninguna clase de sujeción. Su caída le dejaron múltiples y graves facturas. El caso ha sido viral en redes, ya que el momento de la caída fue grabado en un video que ha tenido amplia difusión y ha causado revuelo.

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Los hechos ocurrieron en el municipio de Limeira, estado de São Paulo, cuando la mujer quiso practicar este deporte extremo, también conocido como puenting. Según El País, Maria Eduarda pagó 25 dólares por dar el salto y 30 dólares extra para llevar una cámara y grabar el momento., El dispositivo no ha sido encontrado todavía.

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Los tres operarios que debían cablear a María Eduarda para saltar al vacío y darle seguridad fueron acusados de homicidio con dolo por la justicia brasileña. De igual manera, fueron enviados a prisión de forma preventiva. Los procesados dijeron a oficiales durante el interrogatorio que sufrieron “un apagón” antes de dejar que la mujer saltara.

Y es que, según los informes preliminares de la fuerza de seguridad conocidos por EFE, al momento del lanzamiento no se realizó la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección, causándole un politraumatismo.

Los tres operarios que sostuvieron a María Eduarda sobre sus cabezas y la lanzaron fueron enviados a la cárcel. Por otro lado, el municipio de Limeira anunció que hará una demanda contra el gobierno federal, pues argumenta que el puente donde estaba ubciada la empresa está abandonado y que ahora es usado para deportes extremos, que no tienen control por parte de las autoridades competentes.

El sentido mensaje de la mamá de María Eduarda

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Pocas horas después de la tragedia, la mamá de María Eduarda subió un mensaje en la cuenta de su hija. Pidió justicia y contó quién era María, más allá de ser la víctima de lo que ella indicó que fue negligencia.

"La trágica e inaceptable partida de María Eduarda Rodrigues de Freitas, Duda, interrumpió brutalmente la historia de una joven llena de sueños, alegría y un futuro brillante por delante. Lo que debería haber sido un momento de superación y deporte extremo se transformó en una escena de horror producto de una negligencia injustificable. Duda confió su vida a profesionales y fue arrojada al vacío sin el equipamiento básico de supervivencia. No fue una fatalidad de la naturaleza; fue una gravísima e inadmisible falla humana”.

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Duda, como le decía su familia de cariño, era profesora de Educación Física y Gestion Deportiva, carrera de la que hace poco recibió el título.

María Paula Rodríguez Rozo
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