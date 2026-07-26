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Noticias Caracol  / MUNDO  / Detienen en Berlín a presunto cómplice de atropello múltiple durante marcha de Orgullo LGBT

Detienen en Berlín a presunto cómplice de atropello múltiple durante marcha de Orgullo LGBT

El principal sospechoso continúa prófugo mientras las autoridades investigan si hubo más implicados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Detienen en Berlín a presunto cómplice de atropello múltiple durante marcha de Orgullo LGBT
Getty Images

Un ciudadano iraní fue detenido como presunto cómplice del autor del atropello múltiple del sábado en la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, que causó la muerte a una persona y heridas a otras 29, informaron este domingo varios medios alemanes. El detenido acompañaba presuntamente a Abdul B., sospechoso de ser el conductor del vehículo que perpetró el atropello y que continúa huido, según informaron tanto la RBB, la radio televisión de Berlín y Brandeburgo, como la edición digital de la revista Focus.

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Según Focus, que citó fuentes cercanas a la investigación, el ciudadano iraní fue detenido el sábado como "presunto cómplice" del conductor del vehículo. "Se trataría de un ciudadano iraní que, en el momento de los hechos, se encontraba en el asiento del copiloto del vehículo", detalló Focus. "Al parecer, el hombre se encuentra en el centro de detención provisional de la policía", agregó el citado medio.

Detienen a un ciudadano iraní como presunto cómplice

Mientras, la RBB apuntó, según sus fuentes, que el arrestado es "un hombre de nacionalidad iraní" del que la Policía cree que iba en el coche que atropelló a las víctimas, una de las cuales murió mientras que las otras quedaron heridas. El sospechoso principal, identificado como Abdul B., es simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron varios medios locales, entre ellos 'Der Spiegel' y 'Bild'. Abdul B. sigue en busca y captura, y es conocido por las autoridades como alguien que "pertenece al entorno islamista", de acuerdo con la Policía.

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Por el momento, las autoridades no han descartado la hipótesis de que el sospechoso contara con cómplices en el ataque, algunas de cuyas víctimas, además de ser arrolladas, también sufrieron heridas punzantes por arma blanca. Además, según una reciente actualización, el número de personas heridas subió a 29. "Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos grave", dijo Dobrindt en una declaración a los medios en el Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín en el que el sábado se celebraba el fin de fiesta del Día del Ogullo LGBTI y en el que el sospechoso, Abdul Ballout, entró conduciendo una furgoneta para atropellar a los participantes del evento.

Con información de EFE
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