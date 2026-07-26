Sequía, calor y fuego: emergencia en Francia y España sigue creciendo con evacuaciones masivas

Incendios gigantescos han calcinado decenas de miles de hectáreas y han forzado a evacuar a 325.000 personas en Francia y España, con las llamas ardiendo a apenas 15 km de la periferia de Burdeos. Las llamas acechan la metrópolis de Burdeos, corazón de la vinícola región de Gironda, y forzaron el cierre de una gran autopista y la interrupción parcial del transporte ferroviario.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según su alcalde, Thomas Cazenave, el fuego se encuentra a "15 km" de su metrópolis. Aunque por ahora no se contempla una evacuación de sus 270.000 residentes, "estamos preparados para cualquier cosa", afirmó. En los muelles de la ciudad un humo anaranjado oscurecía el cielo el domingo al amanecer, con un fuerte olor a quemado en las calles. En Le Porge, entre Burdeos y la acomodada zona turística de Cap Ferret, las imágenes aéreas de AFP mostraban un escenario de desolación, con hileras de casas calcinadas y vehículos carbonizados.



"Va a ser aún peor"

Más de 50.000 personas adicionales tuvieron que abandonar sus casas cerca de Burdeos, lo que eleva los evacuados a más de 220.000 únicamente por este fuego que ha afectado 42.000 hectáreas, anunciaron las autoridades este domingo. Aurore Vigreux, una abogada de 38 años, se ha refugiado en casa de su exmarido con su hija y varios animales: un perro, dos conejos y un gato. "No es que tenga miedo, estoy consternada al ver que en realidad el fuego avanza y que no hay nada que dé esperanza. Tienes aún vientos, anuncian una ola de calor para la próxima semana, así que va a ser aún peor", declara a la AFP.

Miles de bomberos exhaustos, ayudados por 1.500 militares y 1.200 policías, combaten las columnas de fuego que devoran casi todo a su paso. "La situación sigue siendo muy desfavorable", afirmó el domingo el ministro del Interior Laurent Nuñez en X. "Es un fuego que no tiene sentido, no tiene dirección. Es muy difícil de prever", dijo a la AFP Guillaume Millet, del servicio de incendios y socorro de Gironda. Además de este gigantesco incendio, los bomberos franceses también combaten desde hace días fuegos en las regiones de las Landas (suroeste), el Var (sureste) y en la turística isla de Córcega.



"Pánico"

En España los bomberos tampoco dan abasto frente a varios fuegos en los alrededores de Madrid y también en Valencia, en el este, donde una persona murió en un incendio menor. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió de que quedan "horas complejas" por delante, pero consideró que la noche "ha sido muy positiva". La humareda invadió el sábado Madrid y este domingo todavía oscurecía las montañas alrededor de San Martín de Valdeiglesias, al oeste, observó un reportero de AFP.



Varios focos en Madrid y en las provincias vecinas de Toledo y Ávila amenazaron con converger en un enorme incendio alrededor de la capital y forzaron la evacuación de unas 60.000 personas. "Todos tuvieron que salir del pueblo de prisa porque era una situación muy crítica", dijo a AFP Olga Congacha, una vecina del municipio de Robledo de Chavela, evacuada el viernes. "Me sentí muy nerviosa, con un pánico que no sabía si llorar o qué", explicó la mujer de 50 años, que pudo volver brevemente a su casa cubierta de cenizas el domingo para recoger medicinas.



Pese al tímido optimismo de Sánchez, la situación es de "una gran emergencia", advirtió la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, a la televisión pública TVE. Los incendios en Madrid y sus alrededores cuentan con "un perímetro de 77. 000 hectáreas de 280 kilómetros, un monstruo del que la fortaleza del conjunto del Estado se está defendiendo con uñas y dientes", dijo. Además, un nuevo foco arde en la provincia valenciana de Castellón, que obligó a evacuar al menos a 15.000 personas.

Publicidad

Los bosques se incendian con mayor facilidad porque la vegetación y los suelos están muy secos desde hace meses, un fenómeno acentuado por olas de calor excepcionales en junio y julio. El cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, agrava la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

Con información de AFP

Editado por VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ