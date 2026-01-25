En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Detienen en España a joven que le robó una cadena a Nicolás Alcocer Petro, hijo de Gustavo Petro

Detienen en España a joven que le robó una cadena a Nicolás Alcocer Petro, hijo de Gustavo Petro

El suceso ocurrió en la madrugada del sábado en la Gran Vía y los agentes recuperaron la joya pocos minutos después.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de ene, 2026
Detienen en España a joven que le robó una cadena a Nicolás Alcocer Petro, hijo de Gustavo Petro
La víctima no sufrió lesiones y agradeció a los agentes tras recuperar la cadena. -
Redes sociales

La Policía Nacional de Madrid detuvo a un joven de 23 años como presunto autor de un robo con violencia cometido en la madrugada del sábado en plena Gran Vía. La víctima fue Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se encontraba en la ciudad y fue abordado mientras esperaba para tomar un taxi.

Según el relato oficial, los hechos se produjeron alrededor de las 05:00 a. m. en el tramo cercano al número 25 de la Gran Vía. El joven, que acababa de salir de un local de comida rápida, fue sorprendido por un individuo que se acercó por detrás y le arrebató una cadena de oro con un tirón. El valor aproximado de la joya se sitúa en los 6.000 euros.

Tras el robo, Alcocer comenzó a gritar para pedir ayuda. Su reacción llamó la atención de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) del distrito Centro, que se encontraba realizando labores de vigilancia en la zona. Los agentes vieron al presunto ladrón huyendo a la carrera y decidieron iniciar una persecución inmediata.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co

