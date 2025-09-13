En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Al menos 25 heridos por explosión en bar de Madrid, España: esta es la hipótesis de las autoridades

Al menos 25 heridos por explosión en bar de Madrid, España: esta es la hipótesis de las autoridades

Tres de las personas heridas permanecen en estado de gravedad. Los residentes de nueve viviendas que formaban parte del edificio tendrán que ser realojados.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 13, 2025 01:40 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Una explosión en un bar de Madrid.
Una explosión en un bar de Madrid.
AFP

