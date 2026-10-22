Dijo que agentes de ICE se habían llevado a su esposa, pero terminó arrestado por homicidio

En Sacramento, California, la desaparición de Jasmine Gill generó el inicio de una investigación policial en el estado.

La mujer, una enfermera de 30 años originaria de la India, fue vista por última vez el 30 de septiembre de 2026 en su residencia. El 4 de octubre de 2026, la prima de la mujer acudió ante las autoridades para reportar formalmente que no se tenía conocimiento de su paradero.

Detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento comenzaron las indagatorias para reconstruir las actividades de la mujer desde la fecha de su última ubicación. Durante el inicio de las indagatorias policiales, Gurinder Gill, esposo de Jasmine Gill, entregó una explicación sobre lo ocurrido en la vivienda.

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Gurinder Gill declaró a los investigadores que su esposa salió del inmueble para revisar el correo postal. Según su testimonio y como lo detalla el medio de comunicación Univisión, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparecieron en el lugar y se llevaron a la mujer sin dar explicaciones. La declaración se presentó en un contexto de debate público sobre políticas migratorias y operativos de deportación en territorio estadounidense.



Desmentido oficial y giro en las indagatorias policiales

Las afirmaciones del esposo requirieron verificación directa por parte del equipo a cargo de la investigación. Los detectives entablaron comunicación con representantes de ICE para consultar los registros de operaciones en la zona. La agencia migratoria respondió que no realizó ningún operativo policial ni arresto en la dirección de la residencia en Sacramento.



El reporte oficial de la agencia eliminó el sustento de la versión presentada por Gurinder Gill. Al descartarse la intervención de agentes federales, las autoridades cambiaron la orientación de las líneas de investigación. Dejaron de centrarse en una detención migratoria y comenzaron a analizar las declaraciones del esposo. Durante los interrogatorios y revisiones de datos, la policía detectó discrepancias e inconsistencias en los relatos entregados por el hombre.



Hallazgo de restos en el condado de El Dorado

De forma paralela a la denuncia de desaparición, las autoridades locales registraron un hallazgo en una zona cercana. El 1 de octubre de 2026, en el condado de El Dorado, a pocas millas de distancia de Sacramento, se descubrieron restos humanos calcinados. En un primer momento, el hallazgo de los restos y el reporte de desaparición no mantenían una relación formal en los registros públicos.

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El avance de los análisis forenses y el trabajo de los detectives permitió vincular ambos hechos. Las autoridades confirmaron posteriormente que los restos calcinados localizados en El Dorado correspondían a Jasmine Gill. La identificación formal transformó la investigación de un caso de persona no localizada a una investigación por homicidio. La documentación policial no detalló el procedimiento científico utilizado para la identificación ni la causa exacta de la muerte.



Antecedentes del conflicto familiar y arresto en Sacramento

El análisis del entorno cercano a la víctima reveló disputas previas dentro del matrimonio. Las autoridades confirmaron que Jasmine Gill y Gurinder Gill iniciaron un proceso de divorcio y mantenían un acuerdo por la custodia de sus hijos. Para los detectives, estos antecedentes familiares formaron parte del marco de análisis sobre los motivos y responsabilidades en el caso.

Con los elementos recopilados, las inconsistencias en los testimonios y la confirmación de la muerte, los detectives obtuvieron una orden de arresto por el delito de homicidio contra Gurinder Gill. El miércoles 14 de octubre de 2026, los agentes ubicaron y arrestaron a Gurinder Gill en Sacramento. Ese mismo día, las autoridades ejecutaron órdenes de registro en dos propiedades vinculadas al sospechoso.

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Gurinder Gill fue ingresado en la cárcel principal del condado de Sacramento. El reporte judicial estableció que el acusado permanece en el centro de detención sin derecho a fianza. El 16 de octubre de 2026, el sargento Edward Igoe, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, presentó el informe público sobre las acciones policiales y la detención.



Situación del menor y campaña de apoyo familiar

Jasmine Gill ejercía como enfermera titulada y era madre de un niño de ocho meses de edad. La mujer perdió a su padre durante la infancia y fue criada en la India por su madre, quien también trabajaba como enfermera a tiempo completo.

Siguiendo el ejemplo materno, Jasmine Gill completó sus estudios en el área de la salud antes de radicarse en Estados Unidos. De acuerdo con información de la familia, la mujer buscaba la separación legal con el objetivo de establecer una vida independiente junto a su hijo.

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Tras confirmarse el fallecimiento, familiares y conocidos iniciaron una campaña de recolección de fondos en la plataforma GoFundMe.

El objetivo de la recaudación contempla la asistencia económica para la madre y el hijo de Jasmine Gill, el pago de trámites legales, la cobertura de los costos para el traslado de los restos hacia la India y la realización de las honras fúnebres. Los organizadores indicaron que los recursos adicionales se destinarán a la manutención y educación futura del menor.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO