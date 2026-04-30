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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump afirma que María Corina Machado le dijo que no se merecía el Nobel cuando se lo dio

Donald Trump afirma que María Corina Machado le dijo que no se merecía el Nobel cuando se lo dio

El mandatario comenzó a referirse a sus esfuerzos para imponer la paz a nivel global al ser preguntado por la Fuerza Espacial cuando habló sobre la líder opositora del régimen venezolano.

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
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María Corina Machado dio detalles de su reunión con Donald Trump en Washington
Donald Trump y María Corina Machado.
Getty Images

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que cuando la opositora venezolana María Corina Machado le regaló el premio Nobel de la Paz le dijo que ella "no se lo merecía", al tiempo que volvió a subrayar que él ha resuelto varias guerras.

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"Maria (Corina Machado) fue muy amable. Me regaló su premio Nobel de la Paz porque dijo que no se lo merecía. Fue muy, muy amable. Pero yo resolví ocho guerras y, en todos los casos, la gente -los primeros ministros o los presidentes- me escribieron cartas dándome las gracias", aseguró el republicano durante un acto en el Despacho Oval.

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Trump comenzó a hablar de la activista y opositora venezolana sin haber sido preguntado específicamente por ella. El mandatario comenzó a referirse a sus esfuerzos para imponer la paz a nivel global al ser preguntado por la Fuerza Espacial, la rama de las Fuerzas Armadas estadounidense encargada de operar en el ámbito espacial que él estableció en 2019, durante su primer mandato.

"En lo que respecta a la paz, yo resolví ocho guerras; la gente intenta ponerlo en duda, pero luego las analizan y, en casi todos los casos, han enviado cartas dándome las gracias, así como cartas al Comité del Nobel. Aunque eso a mí no me importa", dijo Trump justo antes de mencionar a María Corina Machado.

El pasado 15 de enero, Machado le entregó al magnate neoyorquino la medalla del premio Nobel de la Paz que ganó en 2025 durante un encuentro privado en la Casa Blanca.

Machado, que ha elogiado repetidamente a Trump y en especial la operación en la que se capturó a Nicolás Maduro, ha sido criticada por el gesto debido al historial del presidente estadounidense, que, solo en el último año, ha iniciado una guerra contra Irán, ha activado una operación de ejecuciones sumarias contra embarcaciones que supuestamente trafican droga en el Caribe y el Pacífico o implementado agresivas campañas contra migrantes en EE.UU..

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Tras la captura de Maduro, el republicano ha alabado la figura de Machado pero ha insistido en apoyar una presidencia interina en Venezuela de la chavista Delcy Rodríguez, de la que ha dicho que está haciendo un trabajo excelente y cooperando plenamente con los dictados de Washington.

EFE

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