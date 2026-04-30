La supuesta carta que escribió Érika Herrera a su hijo tras feminicidio de Carolina Flores

Érika Herrera, suegra de Carolina Flores, fue capturada el 30 de abril en Caracas, Venezuela, luego de presuntamente haber asesinado a su nuera Carolina Flores dos semanas antes en Ciudad de México. A través de redes sociales, una comunicadora e influencer reveló una supuesta carta que la mujer dejó en su celular.

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Tras la captura de la mujer en un lujoso apartamento de Caracas, la mujer permanece retenida en una celda de Interpol en Caracas, mientras las autoridades mexicanas avanzan en el proceso para llevar a cabo su extradición.

En redes sociales trascendió, a través del perfil de la comunicadora Jostin Montilla, una supuesta carta que la mujer escribió en su celular para su hijo. Al parecer, las autoridades venezolanas la descubrieron en el móvil de la mujer de 63 años cuando la detuvieron.



"Esta carta que ella dejó se la encontraron en su teléfono, en las notas. Sin embargo, yo hice una versión con inteligencia artificial para no exponer estas conversaciones, debido a que es un tema bastante delicado", aclaró la comunicadora antes de revelar el contenido del escrito.



Lo que dice la carta de suegra de Carolina Flores

En un primer momento, Érika Herrera da algunas explicaciones sobre lo ocurrido ese día del asesinato: "Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería... que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar".



La mujer también hizo mención a los problemas que tuvo previamente con Carolina Flores y el cambio de casa de la pareja para evitar más pleitos entre las dos mujeres. "Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito. Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos".

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Y continuó: "Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien. Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó".

Érika Herrera, además, le pidió perdón a su hijo, pero le reclamó por haberla gritado en el momento en que descubrió lo que había hecho. "Espero no haberle lastimado tanto y se recupere pronto, yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa cuando mi intención era darles una bonita sorpresa tres días y luego volverme con Luca. Y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos. Así que así lo quieres, lo aceptaré. Seguiré vagando unos días y después iré por algunas cosas a casa para ya no verlos más. Al fin y al cabo, ya te prohibieron mandarme sus avances, ni fotos, ni llamadas, solo si ella lo autoriza. Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co